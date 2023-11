Período de inscrições do Vestibular de Medicina 2024 da FCM/JF termina hoje (27)

A Faculdade de Ciências Médicas de Juiz de Fora (FCM/JF – SUPREMA) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada, mas o maior destaque da FCM/JF é o curso de Medicina, disputado por estudantes de todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina nesta instituição, deve ficar atento: as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da FCM/JF ainda estão abertas, mas serão encerradas nesta segunda-feira (27).

Assim, para que você possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FCM/JF. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FCM 2024: inscrições terminam nesta segunda-feira (27)

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da FCM serão encerradas às 18h desta segunda-feira, 27 de novembro.

Nesta edição do processo seletivo, as inscrições poderão ser realizadas somente por meio do preenchimento do formulário disponível no site da FCM/JF. Os candidatos não poderão se inscrever de outras formas.

Além disso, precisamos destacar que todos os estudantes que precisarem de atendimento especializado deverão indicar a própria necessidade no momento da inscrição.

Ficou com alguma dúvida sobre os procedimentos de inscrição? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da FCM/JF e confira mais informações sobre o processo seletivo.



Vestibular de Medicina FCM/JF 2024: taxa de inscrição

Será preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 490,00 para participar do processo seletivo.

O boleto bancário para pagamento será gerado após a conclusão da inscrição e poderá ser pago em qualquer agência bancária. Além disso, devemos ressaltar que comprovante de inscrição no Vestibular de Medicina da FCM/JF será disponibilizado aos participantes inscritos em até 03 dias úteis após o pagamento da taxa.

Vestibular de Medicina FCM/JF 2024: funcionamento do processo seletivo

Todos os estudantes que optaram pela modalidade “prova” deverão realizar um exame presencial para participar do Vestibular de Medicina 2024 da FCM/JF. A instituição irá aplicar as provas no dia 03 de dezembro, das 9h30 às 13h30. O exame será aplicado na sede da FCM em Juiz de Fora, Minas Gerais.

A prova terá duração máxima de 3h30. Os candidatos deverão escrever uma redação e responder questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão divididas em 3 grupos diferentes:

Grupo 1: Comunicação e Expressão;

Grupo 2: Ciências Sociais;

Grupo 3: Ciências Biológicas e Exatas.

Segundo as informações divulgadas, a banca examinadora irá corrigir inicialmente as provas de redação dos 240 candidatos melhor classificados no processo seletivo.

Além disso, devemos ressaltar que todos os candidatos que não obtiverem no mínimo 1 ponto por grupo de disciplinas na prova de múltipla escolha e pelo menos 8 pontos na prova de redação serão eliminados do Vestibular de Medicina.

Vestibular de Medicina FCM/JF 2024: uso da nota do ENEM

Os estudantes também poderão participar do Vestibular de Medicina da FCM/JF por meio da nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Serão aceitas as pontuações obtidas em um dos seguintes anos: 2019, 2020, 2021 e 2022.

Vestibular de Medicina FCM/JF 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a FCM/JF está oferecendo 60 vagas para o curso de Medicina.

Do total, 06 serão destinadas para o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e serão preenchidas mediante processo seletivo do próprio sistema do FIES. O restante das vagas será dividido da seguinte forma:

Modalidade prova: 24 vagas;

Modalidade nota do ENEM: 25 vagas.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina FCM/JF 2024: gabaritos e resultados

A FCM/TJF irá divulgar o gabarito provisório da prova do Vestibular de Medicina no dia 03 de dezembro, após a aplicação das provas, e estará disponível no site da instituição. Os candidatos poderão enviar recursos até às 18h do dia seguinte, dia 04 de dezembro e, após as análises dos pedidos recebidos, a FCM irá divulgar o gabarito definitivo no dia 12 de dezembro, a partir das 12h.

Os resultados do Vestibular de Medicina da FCM/JF serão divulgados no dia 05 de dezembro, a partir das 12h.