AEla não Seleção masculina dos Estados Unidos prodígio parece pronto para migrar para o futebol europeu.

Johnny Cardosoque joga no gigante brasileiro Internacionalteria concordado em se mudar para o lado espanhol Real Bétise será anunciado durante a janela de transferências de janeiro de 2024. Cardosomeio-campista, fez nove partidas pelo USMNT e já atuou 138 vezes pelo Internacional em todas as competições.

Detalhes do acordo

O Atlético na sexta-feira informou que Cardoso — a Nova Jersey nativo que viveu em Brasil desde a infância – recebeu uma taxa entre seis e oito milhões de euros de Bétis. O clube andaluz, atualmente sétimo colocado no campeonato espanhol, ainda não concretizou a transferência, mas parece prestes a ser finalizada.

Cardoso é um meio-campista versátil que pode atuar tanto no papel de box-to-box quanto no de playmaker interno. Ele fazia parte do Liga das Nações da CONCACAFO time vencedor da USMNT durante o verão, e suas cinco partidas apenas em 2023 são um novo recorde pessoal.

Betis: um trampolim ideal

Treinador principal Manuel Pelegrini liderou um renascimento em Real Bétis que viu o Verde e branco competir no Liga Europa por três temporadas consecutivas.

Bétis terminei por dentro LaLigaentre os seis primeiros em cada um PelegriniEle passou três temporadas completas no comando, ganhando elogios por jogar um estilo atraente baseado na posse de bola. O Bétis também venceu o Copa do Rei em 2022, levando a melhor Yunus Musahde Valência na final.

Resta saber se o Betis irá integrar imediatamente Cardoso para o time titular ou tentar conseguir um empréstimo separado para ele. Mas o jovem de 22 anos completará uma mudança emocionante e desafiadora para Espanha – e talvez seguir os passos de um jogador como Moisés.