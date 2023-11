Peso galo do UFC Miles Johns suspenso, lutador da Contender Series testa positivo para cocaína

O peso galo do UFC Miles Johns permanecerá em suspensão temporária enquanto se aguarda um acordo de julgamento com a Comissão Atlética de Nevada (NAC) após uma falha no teste de drogas em relação à sua luta em 23 de setembro.

Na terça-feira, durante uma reunião mensal da comissão, Mike Detmer, vice-procurador-geral do estado de Nevada, revelou que Johns testou positivo para o metabólito M3, que é encontrado no DHCMT – mais conhecido como turinabol oral, um esteróide anabolizante.

Johns teve sua suspensão temporária prorrogada e uma audiência disciplinar deverá ocorrer em uma reunião posterior.

O metabólito M3 deve soar familiar depois que Jon Jones passou por uma longa saga em torno de sua própria história de testes de drogas enquanto lidava com a mesma substância. Jones testou continuamente positivo para vestígios do metabólito M3, o que pelo menos desempenhou algum papel na alteração das regras do UFC e da USADA, onde os lutadores com teste positivo para essa substância precisam quebrar um certo limite antes de enfrentar uma possível punição.

Durante a reunião da comissão, Hunter Campbell, diretor de negócios do UFC, pareceu discutir possíveis mudanças nos limites de testes no estado, com o metabólito M3 mencionado especificamente como uma das drogas sinalizadas no passado.

O diretor executivo do NAC, Jeff Mullen, recomendou que qualquer teste retornasse abaixo dos limites para essas substâncias específicas – GW1516, desidroclorometiltestosterona (DHCMT) metabólito de longo prazo (M3), clomifeno, epitrenbolona (metabólito de trembolona) e moduladores seletivos de receptores de andrógenos (SARMS) – seria sinalizado como atípico, mas não desencadearia imediatamente uma suspensão.

Somente após uma investigação com circunstâncias atenuantes o lutador enfrentaria uma possível disciplina disciplinar como resultado do teste antidoping positivo.

O UFC adaptou regras idênticas em 2019 para combater situações como o que aconteceu com Jones ou uma circunstância semelhante com o ex-lutador do UFC Nate Diaz, depois que Diaz foi sinalizado por falha no teste de drogas antes de sua luta contra Jorge Masvidal.

Os novos limites não foram revelados especificamente durante a reunião de terça-feira, mas Detmer disse que os níveis para os vários medicamentos seriam repassados ​​para registro com a moção aprovada.

O que isso significa para Johns ainda está para ser visto com base na quantidade do metabólito M3 encontrado em sua amostra de teste de drogas. Sua próxima audiência provavelmente ocorrerá em uma futura reunião da comissão em dezembro.

Enquanto isso, Série de concorrentes O lutador Chad Hanekom foi suspenso por nove meses após testar positivo para cocaína em sua luta no UFC APEX, no dia 5 de setembro.

Hanekom será suspenso até 5 de junho de 2024 e enfrentará uma multa de US$ 750, bem como US$ 157,04 por custas judiciais. Ele também terá que passar por procedimentos de teste padrão em Nevada se quiser obter licença novamente no futuro.