Pesquisa revela dados SURPREENDENTES sobre a relação de dinheiro e estresse

Uma pesquisa recente conduzida pela fintech Onze em parceria com a seguradora Icatu lança luz sobre as principais preocupações que assolam a mente dos brasileiros, como a falta de dinheiro. O estudo revela que as questões financeiras têm se destacado sobre saúde, trabalho e família para uma parcela significativa da população.

De acordo com os resultados, 54% dos 8.573 indivíduos pesquisados identificaram o dinheiro como a fonte primordial de ansiedade em suas vidas. Esses dados ultrapassam outros fatores-chave citados no estudo, com preocupações familiares registrando 17%, saúde com 13%, e trabalho com 8%.

Preocupações financeiras afetam emocional e fisicamente

O levantamento realizado pela fintech Onze revelou que a grande maioria dos entrevistados, 71%, declara ser impactada emocionalmente por problemas financeiros, enquanto 20% afirmaram ter desenvolvido problemas físicos em decorrência dessas preocupações. Entre os sintomas mais prevalentes identificados pelos participantes, é possível citar:

Ansiedade (53%);

Dificuldades nos relacionamentos com amigos, familiares e parceiros (15%);

Insônia (41%);

Outros problemas de saúde (11%).

Os sintomas predominantes, como ansiedade, insônia e dificuldades nos relacionamentos, refletem os impactos dessa persistente preocupação com dinheiro. Além disso, o estudo mostra que quase 40% sentem que a inquietação relacionada ao dinheiro tem interferido no foco no trabalho.

Como já dito anteriormente, a falta de dinheiro pode ter impactos significativos na saúde, abrangendo tanto o bem-estar físico quanto o mental. A constante preocupação com as finanças pode levar a altos níveis de estresse. Vale lembrar que o estresse crônico está associado a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, problemas gastrointestinais, distúrbios do sono e até mesmo o comprometimento do sistema imunológico.

Além disso, as preocupações constantes com as finanças podem desencadear ou agravar problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Em suma, a falta de dinheiro pode criar uma série de desafios que afetam negativamente a saúde física e mental. Nessa perspectiva, é fundamental abordar questões de desigualdade financeira na busca de soluções.



Falta de dinheiro afeta milhões de brasileiros

Felipe Bruno, vice-presidente da Onze, ressalta a preocupante realidade financeira enfrentada por uma expressiva parcela da população brasileira. Segundo dados revelados pela recente pesquisa, apenas 36% dos entrevistados alegam que seus rendimentos são suficientes para cobrir todas as despesas.

“Quando estamos com preocupações ou carências financeiras importantes, em geral, essas preocupações afetam a nossa família, a nossa saúde mental, emocional, tiram o foco do trabalho. Portanto, é justo pensar que as preocupações financeiras não concorrem com as demais, mas sim impactam a todas elas de forma integral”, pontua Felipe Bruno.

Entre os entrevistados, 55% identificaram a falta de dinheiro para emergências, como acidentes ou problemas de saúde, como a principal fonte de angústia financeira. A imprevisibilidade associada a eventos inesperados destaca a vulnerabilidade financeira que muitos brasileiros enfrentam.

Além disso, 42% dos participantes da pesquisa apontaram a falta de recursos para pagar as contas mensais como sua principal preocupação financeira. O cenário revelado pela pesquisa aponta para a importância de programas de educação financeira, medidas de suporte social e iniciativas governamentais que busquem melhorar as condições de vida da população.

Em suma, a pesquisa recente da fintech Onze, realizada em parceria com a seguradora Icatu, destaca a prevalência das preocupações financeiras como uma questão central na vida dos brasileiros. A falta de dinheiro é apontada como uma fonte central de estresse, e vem sendo associada a diversos problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais.