PÉSSIMA NOTÍCIA sobre a CONTA DE LUZ acaba de sair

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está analisando o orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para o ano de 2024. De acordo com a agência, o valor proposto é de R$ 37,17 bilhões, e a maior parte desse montante deve ser arcada pelo consumidor. A CDE é um fundo criado em 2002 para subsidiar o setor elétrico com recursos provenientes dos consumidores.

O Que é a Conta de Desenvolvimento Energético?

A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) é um fundo setorial destinado a financiar diversos subsídios concedidos pelo governo e pelo Congresso Nacional ao setor elétrico. Esses subsídios englobam desde a geração distribuída de energia renovável até o programa Luz para Todos.

O valor proposto para o orçamento de 2024 representa um aumento de 6,43% em relação ao orçamento atual, totalizando R$ 37,17 bilhões. A expectativa é que mais de 85% desse valor (R$ 32,7 bilhões) seja pago pelos consumidores através de encargos embutidos nas contas de luz.

Para os consumidores das regiões Norte e Nordeste, o impacto nas contas será de 1,26%, enquanto nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, o aumento será de 1,25%. Até o momento, os consumidores já pagaram R$ 29,10 bilhões em subsídios na tarifa de energia elétrica em 2023.

Onda de Calor e Seus Impactos na Conta de Luz

Além dos subsídios da CDE, outro fator que está impactando as contas de luz é a onda de calor enfrentada pelo Brasil. O país tem registrado recordes consecutivos de consumo de energia elétrica devido às altas temperaturas. Essa situação levou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a acionar termelétricas adicionais, o que resulta em uma taxa extra na conta de energia.

A estrategista de inflação da Warren Investimentos, Andréa Angelo, ressalta que o acionamento de usinas termelétricas em quantidade suficiente para impactar a tarifa ainda não é necessário. No entanto, é importante acompanhar os valores de cada termelétrica acionada para entender o impacto na inflação.

Além disso, as altas temperaturas também trazem riscos para as lavouras e aumentam o consumo de eletricidade. Neste ano, o calor intenso chegou mais cedo e está se mantendo, o que pode ter provocado alterações nos bens relacionados à produção agrícola.



Subsídios da CDE e suas Finalidades

A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) engloba diversos recursos destinados a subsidiar diferentes áreas do setor elétrico. Além dos subsídios para a geração distribuída e o programa Luz para Todos, a CDE também abrange:

Tarifa Social: recursos destinados a subsidiar a tarifa de energia elétrica para consumidores de baixa renda. Fontes Incentivadas: dispêndios com descontos para consumidores que adquirem energia de fontes incentivadas. Irrigação Agrícola: recursos destinados à geração de energia elétrica para irrigação agrícola. Sistemas Isolados: repasses para a geração de energia elétrica em sistemas isolados. Usinas de Geração a Carvão Mineral: recursos destinados à geração de energia elétrica em usinas movidas a carvão mineral. Universalização dos Serviços de Energia Elétrica: recursos destinados à expansão e universalização dos serviços de energia elétrica. Redução de Tarifas: subvenção para a redução de tarifas de empresas de distribuição de energia elétrica e pequenas distribuidoras.

Apagões em São Paulo e a Reivindicação dos Consumidores

Nos últimos meses, São Paulo enfrentou problemas de falta de energia elétrica em algumas áreas atendidas pela Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na capital e em 23 municípios da Grande São Paulo. Essas interrupções no fornecimento de luz levaram o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, a pedir à Aneel o cancelamento do contrato de concessão da Enel.

A Associação Nacional dos Consumidores de Energia (Anace) estima que os consumidores atingidos pela queda de energia possam receber uma compensação de até um terço do valor da conta mensal, de acordo com as regras estabelecidas pela Aneel. Essa compensação varia de acordo com a duração da interrupção ocorrida em dias críticos.

A consulta pública da Aneel sobre o orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para 2024 revela que os consumidores serão os principais responsáveis por arcar com os subsídios do setor elétrico. Além disso, a onda de calor e os problemas no fornecimento de energia elétrica em algumas regiões têm impactado as contas de luz e gerado preocupação entre os consumidores.

É importante que os consumidores acompanhem as discussões e decisões relacionadas à CDE e à tarifa de energia elétrica, buscando se informar sobre seus direitos e possíveis compensações em caso de interrupções no fornecimento de luz. A conscientização e a participação ativa dos consumidores podem contribuir para uma gestão mais eficiente e transparente do setor elétrico.