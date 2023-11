Petrobras define banca de novo concurso público

Segundo a Petrobras, o seu novo concurso terá o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como banca examinadora. Isto é, ficando responsável pelas inscrições, aplicação das provas e divulgação dos resultados finais do concurso.

A confirmação ocorreu pela Assessoria de Imprensa da empresa estatal durante a última segunda-feira, 06 de novembro.

Assim, a expectativa é de que a publicação do edital oficial do novo concurso da Petrobras ocorra ainda durante este ano de 2023. A expectativa é de que sejam 458 oportunidades para cargos de nível técnico. Contudo, a lista de carreiras ainda não foi divulgada.

Recentemente, a estatal informou que seu próximo concurso contará com 40% de suas vagas reservadas para cotas, sendo da seguinte forma:

20% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs);

20% para as pessoas negras.

Nesse sentido, de acordo com a diretora da Petrobras, será muito importante estimular a diversidade no quadro de servidores.

“A diversidade ganha cada vez mais espaço na nossa empresa e as cotas do novo concurso que abriremos é prova disso. É um valor com o qual nos comprometemos porque enxergamos que vivências plurais são motores para consolidarmos a Petrobras como um ambiente inclusivo e que abraça as diferenças como uma oportunidade de crescimento” pontuou a diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti.

Servidores têm acesso a vários benefícios

Até o momento, a Petrobras informou somente que seu novo edital contará com a oferta de 458 vagas para carreiras de nível médio/técnico. Dessa forma, para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos deverão possuir nível médio completo ou cursos técnicos especificados por meio do edital.

Apesar da expectativa da publicação de mais informações, a estatal ainda não informou quais serão os cargos e salários.

No entanto, de acordo com último edital da instituição, de fevereiro de 2023, além da remuneração mensal, os candidatos aprovados também teriam acesso aos seguintes benefícios:

Previdência complementar (opcional);

Plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia);

Benefícios educacionais para dependentes.

Portanto, espera-se que o próximo edital também contemple estas vantagens, se tornando um edital muito atrativo para vários brasileiros.

Além disso, segundo a direção da Petrobras, o contrato ocorrerá por meio das normas da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).

Petrobras costuma convocar mais candidatos

Em informativo do dia 08 de agosto, a estatal declarou que iniciou o processo de convocação de mais 289 aprovados. Isto é, que se encontravam no cadastro de reserva do concurso realizado no ano de 2021.

Os candidatos convocados, portanto, foram para as seguintes áreas:

Administração;

Análise de Sistemas – Engenharia de Software;

Análise de Sistemas – Infraestrutura;

Análise de Sistemas – Processos de Negócio;

Ciência de Dados;

Economia;

Engenharia Ambiental;

Engenharia de Processamento;

Engenharia de Produção.

Desta forma, estes irão se juntar aos 1.800 servidores contratados por meio do processo seletivo que já fazem parte do quadro de funcionários da estatal.

Assim, a expectativa é de que a Petrobras realize a convocação de todo o cadastro de reserva até o fim do período de validade do certame, ou sejam, em maio de 2024.

Isto é, o que mostra um bom histórico para aqueles que desejam trabalhar na Petrobras, já que a estatal demonstra ter o costume de convocar o máximo de candidatos possível. Então, mesmo aqueles que não passarem dentro da classificação oficial, poderá ser convocado se entrar no cadastro de reserva.

Como foi o último concurso da Petrobras?

O último processo seletivo Da estatal contou com a oferta de 1.119 oportunidades. Deste número, 373 para ingresso imediato e outras 746 para a formação de cadastro de reserva. Além disso, na época, a seleção também teve com banca organizadora o Cebraspe.

Todas as vagas foram para carreiras de nível médio/técnico, tendo remunerações de até R$ 5.563,90.

Desta forma, a estatal ofertou oportunidades para as seguintes áreas:

Enfermagem do Trabalho;

Inspeção de Equipamentos e Instalações;

Logística de Transportes – Controle;

Manutenção – Elétrica;

Manutenção – Instrumentação;

Manutenção – Mecânica;

Operação;

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica;

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica;

Segurança do Trabalho;

Suprimento de Bens e Serviços – Administração.

Todos os participantes do certame foram avaliados por meio de provas objetivas, com 100 questões, sendo 40 sobre Conhecimentos Básicos e 60 sobre Conhecimentos Específicos.

Quais serão os cargos do próximo concurso?