PetroReconcavo ABRE VAGAS no Nordeste do Brasil

A PetroReconcavo, empresa que é uma operadora independente de petróleo e gás e uma das líderes em sua área de atuação no Brasil, está recrutando novos funcionários para compor o seu time. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre, visualize quais são os cargos em questão:

Almoxarife – Mossoró – RN – Efetivo;

Analista de Apoio a Engenharia – Pojuca – BA – Efetivo;

Analista de Comunicação – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Logística – Pojuca – BA – Efetivo;

Analista de Logística III – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente Financeiro – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente Fiscal – Mata de São João – BA – Efetivo;

Banco de Talentos – Engenharia – Salvador – BA – Banco de talentos;

Operador de Campo e Estação – Mata de São João – BA;

Dispatcher – Mata de São João – BA – Efetivo;

Engenheiro (a) de Campo – Salvador – BA – Efetivo;

Engenheiro (a) de Processos – Salvador – BA – Efetivo;

Engenheiro (a) de Processos – Especialista – Salvador – BA – Efetivo;

Engenheiro (a) de Regulação – Integridade de Poços – Salvador – BA – Efetivo;

Engenheiro (a) de Reservatório – Salvador – BA – Efetivo;

Pessoa Operadora Técnico Mantenedora II – Mossoró – RN – Efetivo;

Supervisor (a) de Manutenção – Pojuca – BA – Efetivo;

Supervisor (a) de Operações (Produção) – Mata de São João – BA – Efetivo: Movimentação e operação de compressores de gás natural; Acompanhamento da produção com atenção em identificação e remediar perdas e maximizar a entrega de gás natural especificado e derivados líquidos ao mercado;

Técnico (a) de Automação – Pojuca – BA – Efetivo.

Mais sobre a PetroReconcavo

Falando um pouco mais sobre a empresa, vale destacar que a PetroReconcavo é especializada no desenvolvimento e revitalização de campos maduros e marginais em bacias terrestres. Fundado em 2000, o grupo possui em seu portfólio concessões de petróleo e gás natural, nas quais atua como concessionários e/ou operadores.

Por fim, é interessante frisar que o foco em campos maduros terrestres minimiza o risco exploratório e a necessidade de grandes investimentos iniciais em infraestrutura para processamento e escoamento da produção, reduzindo em muito o risco global e melhorando a taxa de retorno.

Conheça alguns benefícios

Plano de Saúde;

Plano Odontológico;

Vale Refeição ou Refeitório;

Vale Alimentação;

Vale Cultura;

Vale transporte ou transporte fornecido pela empresa;

Seguro de Vida;

Participação de lucros e resultados (PLR);

Empresa cidadã;

Gympass.

Como enviar o currículo?



Agora que as vagas da PetroReconcavo já foram expostas, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (benefícios, horário de trabalho, modelo de contratação e etc.) com atenção e se candidatar.

