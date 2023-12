PFL assina extensão de vários anos com ESPN

A Professional Fighters League permanecerá na ESPN no futuro próximo.

O PFL anunciou por meio do The Hollywood Reporter que assinou uma renovação de vários anos com seu mais recente parceiro de transmissão. A promoção acaba de encerrar a temporada de 2023 com o Campeonato Mundial PFL, que foi precedido pelo anúncio da aquisição do Bellator.

“Estamos muito entusiasmados com o próximo capítulo, obviamente a ESPN é um destino chave para o MMA e não estamos apenas focados no crescimento do PFL, mas estamos desempenhando um papel no crescimento do esporte aqui nos EUA, envolvendo fãs ávidos de MMA além de trazer fãs de tacos e bolas”, disse o CEO da PFL, Peter Murray, ao THR. “Estamos realmente em condições de lançar com sucesso o nosso negócio de pay-per-view.”

De acordo com o anúncio, o novo acordo fará com que a temporada regular, os playoffs e os eventos do campeonato do PFL permaneçam na plataforma ESPN – tanto linear quanto na ESPN + – e o ESPN + PPV se tornará o lar exclusivo para seu lançamento em breve. Eventos do PFL PPV Super Fight Division, que deverão ter lutas com Francis Ngannou e Jake Paul.