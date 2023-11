PFL: Biaggio Ali Walsh, neto de Muhammad Ali, dedica KO à Palestina

Biaggio Ali Walshneto do lendário boxeador Maomé Alialcançou um recorde amador de 6-1 no MMA com um nocaute violento Joel Lopes na sexta-feira no Campeonato Mundial PFL de 2023. Ele dedicou o KO à Palestina e aos afetados pela guerra Israel-Hamas.

Ali Walsh, 25 anos, está pronto para se tornar um lutador profissional de artes marciais mistas depois de um início amador de 1-1 que resultou em seis vitórias consecutivas por nocaute e permanece invicto desde que ingressou na Professional Fighters League (Imagem: Divulgação)PFL).

Neto de Muhammad Ali vence seu oponente no primeiro round

Durante sua entrevista pós-luta, Ali Walsh disse que lutou e venceu em homenagem às vítimas na Palestina, o que atraiu aplausos da multidão.

Ele também aproveitou para abordar o fato de que os fãs de MMA querem que ele lute profissionalmente já em 2024.

Quando Biaggio Ali Walsh se tornará profissional?

“Há tanta coisa acontecendo em minha mente agora”, disse Ali Walsh. “Ainda sou amador, então ainda estou me acostumando com tudo. Ter esse tipo de experiência como amador é uma loucura.

“Estou super abençoado e grato. Não sei, vou sentar com meu treinador e ver o que acontece. Mas com certeza anunciarei em breve, para que todos saibam.”

Seu irmão, Nico Ali Walsh, é boxeador profissional e recentemente sofreu sua primeira derrota em uma polêmica decisão dividida.