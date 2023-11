PFL: Ingressos para o Campeonato Mundial PFL: Quanto custam e quantos ainda estão disponíveis?

TO Campeonato Mundial da Professional Fighters League acontecerá no The Anthem, em Washington DC, em um evento que verá os finalistas batalharem por seis títulos mundiais e seis bolsas de campeão de US$ 1 milhão na chamada noite mais rica do MMA.

Ainda há alguns ingressos disponíveis para o evento da próxima sexta-feira no The Anthem, que são para as seções 2, 3 e 4 ao redor da jaula, que custam US$ 1.750 (USD) mais taxas. Também há ingressos disponíveis para o VIP Premier Cage Side Experience, que custa US$ 10.000 (USD) mais taxas.

O evento está programado para começar na sexta-feira, 24 de novembro às 20h EST (17h PST).

Mais sobre o Campeonato Mundial PFL

No que diz respeito ao MMA, o PFL perde apenas para o UFC no mundo e é a única liga de MMA com formato de temporada esportiva, atraindo um elenco de lutadores de mais de 20 países, incluindo Jake Paul e Francis Ngannou.

Cerca de 25% dos lutadores do PFL estão classificados de forma independente entre os 25 melhores de sua categoria de peso, já que o MMA continua a ser o esporte que mais cresce nesta década, com mais de 600 milhões de fãs em todo o mundo e o público mais jovem de qualquer esporte e verdadeiras fontes de receita globais. .

A estrutura única da temporada permite que lutadores individuais compitam em uma temporada regular, playoffs e campeonatos a cada ano, tornando o PFL uma meritocracia de “ganhar e avançar”, como todos os outros esportes importantes, como futebol, futebol americano e basquete.

Escalação do Campeonato Mundial PFL de 2023

O show de grande sucesso do esporte de luta contará com alguns dos melhores atletas do mundo e apresentará o melhor da ação do MMA para mais de 650 milhões de fãs em todo o mundo.

Aqui estão as lutas pelo título e outras lutas na mesma noite, observe que elas não estão na ordem do cronograma.