PFL: PFL Championship 2023: resultados do card principal, preliminares e destaques do evento

Ta Liga de Lutadores Profissionais (PFL) hospedou o Finais do Campeonato Mundial de 2023 no The Anthem em Washington, DC na noite de sexta-feira. Seis lutadores ganharam cada um o cinturão do campeonato e um cheque de US$ 1 milhão da empresa que recentemente adquiriu Bellator.

Em 2024, o reinado Bellator os campeões enfrentarão os recém-coroados campeões do PFL para definir o vencedor em cada categoria de peso. Os dois reis pesos pesados ​​da noite gritaram Francisco Ngannoua maior estrela da empresa.

O evento principal da noite viu Olivier Aubin Mercier derrota Colar de argila para se tornar o campeão dos leves do PFL.

Renan Ferreira derrotado Denis Goltsov no co-evento principal por meio de um nocaute violento para se tornar o campeão dos pesos pesados ​​do PFL.

Resultados do card principal do Campeonato Mundial PFL 2023

Antes do co-evento principal, Larissa Pacheco derrotado Marina Mokhnatkina por decisão unânime para se tornar o primeiro campeão de duas divisões na história do PFL.

Olivier Aubin-Mercier derrotou. Clay Collard por decisão unânime para se tornar campeão dos leves do PFL

Renan Ferreira derrotou. Denis Goltsov por nocaute técnico (0:26 no RD. 2) para se tornar campeão dos pesos pesados ​​do PFL

Larissa Pacheco venceu. Marina Mokhnatkina por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-46) se torna campeã peso pena do PFL

Magomed Magomedkerimov derrotou. Sadibou Sy com guilhotina (1:17 no RD. 3) para se tornar campeão peso meio-médio do PFL

Impa Kasanganay derrotou. Josh Silveira por decisão unânime (50-45, 50-45, 50-45) se torna campeão dos meio-pesados ​​do PFL

Kayla Harrison derrotou. Aspen Ladd por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Derek Brunson derrotou. Ray Cooper III por decisão unânime (30-27, 30-25, 30-25)

Resultados preliminares do Campeonato Mundial PFL 2023

Jesus Pinedo derrotou. Gabriel Braga por nocaute técnico (0:58 do RD. 3) para se tornar campeão peso pena do PFL

Biaggio Ali Walsh derrotou. Joel Lopez por nocaute (1:24 em RD. 2)

Phil Caracappa derrotou. Decisão unânime de Khai Wu (30-27, 29-28, 29-28)

Jesse Stirn derrotou. Josh Blyde por decisão unânime (29-28, 30-27, 30-27)

A melhor luta das preliminares foi Biaggio Ali Walshneto do lendário boxeador Maomé Alinocauteando Joel Lopes naquela que provavelmente será sua última luta amadora.