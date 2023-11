Pharrell lança bolsa Croc de US$ 1 milhão, PETA chama LVMH de assassinos selvagens

Pharrel O mais recente feito de Louis Vuitton como diretor criativo é uma bolsa de pele de crocodilo de US$ 1 milhão de dólares, que alguns podem chamar de alta costura – mas a PETA insiste que é uma demonstração bárbara de crueldade contra os animais!!!

A bolsa Louis Vuitton “Millionaire” Speedy de Pharrell Williams em mais 4 novas cores está disponível por US$ 1 milhão 😮‍💨 pic.twitter.com/MH4FTbalKB

A carta continuava: “Uma investigação da PETA Ásia encontrou trabalhadores de fornecedores da LVMH cortando os pescoços dos crocodilos se abriam e enfiavam hastes de metal em suas espinhas enquanto eles ainda estavam conscientes. Outra investigação revelou que os trabalhadores das instalações que abasteciam a LVMH golpeavam repetidamente as pítons na cabeça, suspendendo-as no ar, inflando seus corpos com água e estripando-as – mesmo enquanto se moviam”.