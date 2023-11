Pickett acerta Johnson para touchdown tardio enquanto os Steelers ultrapassam Levis e Titans por 20-16

Kenny Pickett lançou um passe para touchdown de 3 jardas para Diontae Johnson com 4:02 restantes e o Pittsburgh Steelers passou pelo Titãs do Tennessee 20-16 na quinta-feira.

Os Steelers (5-3) se recuperaram de uma derrota sombria para Jacksonville no domingo, fazendo o que fizeram com bastante regularidade nesta temporada: ficaram por tempo suficiente para conseguirem se recuperar no final. Quatro das cinco vitórias do Pittsburgh aconteceram em jogos que ficou atrás ao entrar no quarto período.

Pickett teve dificuldades às vezes ao lidar com uma lesão na costela, mas se recuperou tarde, completando 19 de 30 para 160 jardas, incluindo um golpe de 32 jardas para Johnson na linha lateral direita no sinal verde. Correndo de volta Jaylen Warren teve 112 jardas de ataque total, incluindo uma corrida de 22 jardas pela linha lateral que ajudou a estabelecer o placar da vitória.

Quarterback novato do Tennessee Will Levis jogou bem em sua segunda partida na NFL, mas não conseguiu igualar a eletricidade de sua primeira, uma obra-prima de quatro touchdowns contra Atlanta. Levis arremessou para 262 jardas, mas seu 39º e último passe acabou sendo a primeira interceptação de sua carreira quando o linebacker do Steelers Kwon Alexandre acertou um passe na linha do gol faltando 6 segundos para selá-lo.

Wide receiver Titãs Treylon Burks foi retirado do campo faltando pouco mais de 2 minutos para o final, quando caiu com força no gramado do Acrisure Stadium depois de tentar, sem sucesso, um arremesso de quarta descida de Levis. O profissional do segundo ano estava no Estádio Acrisure gramado por vários minutos enquanto era atendido pela equipe médica de ambas as equipes. Ele foi retirado do campo, mas teve movimentos nas quatro extremidades. Os Titãs disseram que Burks tinha movimento total em todas as suas extremidades, foi relatado na transmissão da Amazon TV.

Os Steelers mudaram o coordenador ofensivo em apuros Matt Canadá da cabine de treinamento para a linha lateral, na esperança de ajudar a dar brilho a uma unidade que começou a noite perto do último lugar da liga em todas as categorias estatísticas significativas.

Os retornos imediatos foram encorajadores. Pickett dirigiu um ataque de 78 jardas que terminou com um touchdown de 10 jardas na posse de bola inicial de Pittsburgh, a primeira vez que os Steelers alcançaram a end zone em seu ataque inicial durante um jogo que Pickett começou em mais de um ano.

No entanto, não era sustentável. Embora houvesse bolsões de sucesso aqui e ali, Pickett às vezes lutava com sua precisão e o ataque revertia para o trabalho árduo que se tornou sua assinatura.

Os Titans responderam com uma vantagem de 13-10 no intervalo atrás de uma jogada equilibrada de Levis e Derrick Henriquemarca única de fúria. Henry marcou em um mergulho de 2 jardas – com um tackle defensivo de 305 libras Jeffrey Simmons servindo como bloqueador principal – e Levis mais tarde executou o ataque de 2 minutos habilmente para estabelecer um field goal de 36 jardas por Folclórico para colocar o Tennessee no intervalo.

As equipes trocaram gols de campo no terceiro quarto – Pittsburgh após wide receiver George Pickens não conseguiu acertar o pé esquerdo para o que deveria ter sido uma recepção para touchdown – com o terceiro field goal de Folk colocando os Titãs em vantagem por 16-13 rumo ao quarto.

Exatamente onde os Steelers os queriam.