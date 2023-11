PICPAY faz PEDIDO para seus clientes: MUITOS BENEFÍCIOS estão por vir

Agora, você pode desfrutar ao máximo do cashback oferecido pelo PicPay para economizar e gastar apenas com o que realmente vale a pena. Existem várias maneiras de aumentar o saldo na sua carteira digital. Você já sabia disso?

Você pode utilizar o dinheiro de volta para explorar novas oportunidades financeiras que podem resultar em lucros significativos. Caso já utilize sua carteira PicPay com frequência, terá ainda mais chances de aproveitar todos esses benefícios. Não deixe de conferir!

Cashback do PicPay: saiba como aproveitar

O PicPay se consolidou como uma das carteiras digitais mais renomadas do país, proporcionando aos usuários a oportunidade não apenas de efetuar pagamentos de contas, mas também de desfrutar de inúmeras vantagens.

Uma das vantagens notáveis é o programa de cashback no PicPay, que oferece diversas opções para os usuários. Ao realizar pagamentos de boletos e contas por meio da plataforma, uma porcentagem do valor gasto retorna para você. Isso quer dizer que parte do dinheiro que você gastou volta para o seu bolso como cashback. Além disso, existem promoções que possibilitam acumular cashback ao usar o cartão do PicPay na modalidade crédito ou débito.

Quanto ao funcionamento do cashback, ele pode ser utilizado de diversas maneiras úteis, sem a necessidade de gastar dinheiro do seu próprio bolso:

A porcentagem de cashback no PicPay pode variar dependendo da promoção ou transação realizada. Esses descontos podem representar uma excelente oportunidade para maximizar seus ganhos, pois você terá o dinheiro de volta em sua conta para usar como preferir. Portanto, é uma ótima maneira de economizar e aproveitar os benefícios oferecidos pela carteira digital.

Agora que você está ciente de como aproveitar o cashback do PicPay, que tal obter ainda mais vantagens ao adquirir o cartão? Veja o passo a passo simples para solicitar o seu:

Se você já tem o aplicativo instalado em seu dispositivo, abra o aplicativo e aguarde a tela inicial carregar;

Em seguida, localize a seção “Sugestões para Você” ou vá para a aba “Carteira”;

Dentro de uma dessas opções, clique em “Pedir cartão”;

Você será direcionado para uma página onde precisará preencher um cadastro com seus dados pessoais e financeiros;

Insira informações como nome, endereço, CPF e e-mail;

Após preencher todas as informações, revise-as para garantir que estão corretas e completas;

Depois de confirmar, clique no botão para enviar a sua solicitação.

Após enviar a solicitação, o PicPay irá analisar seus dados e realizar uma verificação de crédito. Aguarde até que a empresa entre em contato para informar se o cartão de crédito foi aprovado e siga as orientações fornecidas para recebê-lo. Dessa forma, você poderá desfrutar das vantagens oferecidas pelo cartão e aproveitar ainda mais as funcionalidades da plataforma.

Como ganhar dinheiro com o PicPay

Em meio à atual tensão na economia e a queda no poder aquisitivo dos brasileiros, toda oportunidade de renda extra é valiosa. O melhor de tudo é que você não precisa desembolsar nenhum valor para isso. Basta baixar o aplicativo, que é totalmente gratuito, e começar a ganhar dinheiro. Veja algumas possibilidades oferecidas pelo aplicativo:

Convide amigos – O aplicativo geralmente recompensa os usuários por indicarem novos clientes. Por cada amigo indicado que abrir uma conta, você receberá R$ 10. No entanto, há um limite de 55 amigos indicados, o que significa que você pode ganhar até R$ 550,00;

Guarde dinheiro – Se você guarda seu dinheiro na carteira digital do PicPay, há um rendimento equivalente a 105% do CDI para quantias de até R$ 100 mil. Seu saldo está seguro, investido em títulos públicos federais, e você começa a ganhar assim que depositar;

Cashback – A terceira forma de ganhar dinheiro com o aplicativo é aproveitar as promoções de cashback que ele oferece. O dinheiro de volta funciona de várias maneiras, desde o pagamento de contas até compras em lojas parceiras, incluindo pagamentos em estabelecimentos físicos parceiros. A empresa costuma notificar os clientes sobre novas promoções, e em alguns casos, você pode receber até 30% de volta. Isso varia de acordo com o perfil e as promoções disponíveis, como reembolso parcial ao pagar amigos ou contas, e também nas compras parceladas ou com cartão de crédito.

Essas oportunidades oferecidas pelo PicPay podem ser uma maneira eficaz de aumentar sua renda ou economizar dinheiro, especialmente em um cenário econômico desafiador. Portanto, aproveitar essas vantagens pode ser uma estratégia inteligente para lidar com as dificuldades financeiras.