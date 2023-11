Piers Morgan, ‘Racista’ Royals Meghan referenciado, Rei Charles e Kate Middleton

No programa de Piers TalkTV/Fox Nation “Piers Morgan Uncensored” na noite de quarta-feira, ele disse: “Os membros da realeza que foram nomeados neste livro são Rei Carlos dar Catarina Princesa de Gales.”

Harry e Meghan foram tímidos com Oprah sobre quais membros da realeza/realeza se preocupavam com isso A pele de Archie pode estar muito escura mas muitas pessoas começaram a adivinhar que os culpados eram o rei Charles e Príncipe William .

É interessante… Charles tem um relacionamento conturbado com o filho, que está melhor do que agora relacionamento inexistente Harry tem com William.