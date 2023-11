Piers Morgan x Bassem Youssef, segunda rodada após a primeira entrevista: ‘Isso nem é sobre o Hamas’

Bjornalista britânico Piers Morgan é conhecido por fazer declarações polêmicas ao longo dos anos, mas atualmente é considerado o melhor entrevistador do mundo. Uma honra que já foi concedida a pessoas como Larry King, Howard Stern e até Jordi Evole na Espanha. Desde que a guerra em Gaza eclodiu entre Israel e Hamas, Morgan assumiu como missão convidar pessoas de ambos os lados do conflito para darem as suas opiniões sobre um assunto que é tão antigo quanto complicado. Há duas semanas, Morgan entrevistou O comediante egípcio Bassem Youssef, que se tornou famoso no Ocidente devido à sua estreita amizade com um colega satírico político John Stewart. Essa entrevista acumulou 20 milhões de visualizações apenas no Youtube nas últimas duas semanas.

Piers Morgan viaja a Los Angeles para entrevistar Youssef

Durante aquela entrevista, Youssef fez uma apresentação satírica brilhante que retratou tanto o seu desespero quanto o seu conteúdo sobre a situação entre o Hamas e Israel. No centro deste conflito, civis inocentes perderam a vida, mas os palestinos quadruplicaram o número de vítimas em comparação com os civis israelitas nos ataques de 7 de Outubro. A citação mais famosa daquela primeira entrevista foi uma referência direta ao comentário satírico que ‘Os meninos‘série faz sobre super-heróis. Esta é a sua citação: “Você acha que Israel é Super homen quando eles estão realmente Homelander.” Foi sem dúvida uma das performances de sátira política mais brilhantes da história moderna porque veio de uma história de dor e sofrimento da vida real. Mas Youssef disse a Piers ele se sentia em desvantagem por não ter sequer um monitor para ver o jornalista enquanto falavam.

Para corrigir esses problemas técnicos, Morgan prometeu dar Youssef um segundo turno, mas em uma entrevista presencial. O resultado foi uma conversa matizada que, esperamos, possa dar à civilização ocidental a oportunidade de ver o quadro completo do que está acontecendo no mundo. Gaza. O tom desta entrevista foi muito mais analítico e não tão responsivo da parte de Youssef. Ele se sentiu mais confortável tendo Morgan à sua frente e foi capaz de explicar o motivo pelo qual é totalmente contra ambos os lados deste conflito. Mas também deixou bem claro que Judeu israelense as pessoas adotam uma retórica historicamente racista contra seu próprio povo que não tem a mesma cor de pele. Morgan continuou pedindo a Youssef que apresentasse uma resposta popular de Israel após os ataques de 7 de outubro de Hamas. Mas em vez disso, ele teve uma aula de história com um muçulmano quem tem o americano cidadania.