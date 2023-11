PIS 2024: Calendário já foi divulgado? Quando começam os pagamentos?

A falta de clareza em relação ao PIS 2024 tem gerado muitas dúvidas entre os trabalhadores brasileiros. A pandemia impactou diversos setores, incluindo o planejamento do PIS/PASEP, o que consequentemente afetou o calendário de pagamentos. Nesta matéria vamos abordar todas as informações que você precisa saber sobre o PIS 2024.

O Calendário do PIS 2024

Até o momento, nada foi divulgado sobre o calendário do PIS 2024. Tradicionalmente, essas informações são liberadas no último mês do ano para o ano seguinte. No entanto, devido à situação atual, ainda não há datas definidas para o pagamento do benefício.

Como Obter Informações Sobre o Calendário do PIS 2024?

As novidades sobre o PIS são divulgadas pelas autoridades competentes nos canais oficiais de comunicação. Assim, a população tem acesso às informações atualizadas e pode se preparar para o recebimento do benefício. Apesar dos atrasos, é garantido que o pagamento será realizado de acordo com as diretrizes governamentais.

Os Valores do PIS 2024

O valor do PIS/PASEP é calculado com base no salário mínimo do ano de pagamento. Portanto, só saberemos o valor do benefício em 2024 após o governo, atualmente liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, determinar o salário mínimo para esse ano.

Quem Receberá a Maior Parcela do PIS 2024?

A maior parcela do PIS 2024 será destinada aos trabalhadores que mantiveram o emprego formal durante todo o ano-base de 2022.



Quem Tem Direito ao PIS 2024?

Para ter direito ao PIS referente ao ano-base de 2022, é necessário atender a alguns critérios. O principal deles é ter mantido um emprego formal durante o ano-base. Outros critérios serão anunciados pelo governo junto com a data de pagamento do benefício.

Fique Atento às Atualizações

É essencial que os trabalhadores elegíveis acompanhem as atualizações e informações oficiais do governo. Dessa forma, eles poderão se preparar adequadamente para o recebimento do benefício.

Apesar das incertezas em relação ao PIS 2024, é importante que os trabalhadores continuem acompanhando as notícias oficiais e preparando-se para o recebimento do benefício. Embora ainda não haja datas definidas, é garantido que o pagamento será feito de acordo com as diretrizes governamentais. Além disso, é essencial lembrar que o valor do benefício é calculado com base no salário mínimo do ano de pagamento, que ainda será definido pelo governo. Portanto, os trabalhadores devem aguardar a divulgação do salário mínimo de 2024 para saberem o valor exato do seu benefício.

PIS/PASEP

O Pis/Pasep foi estabelecido pela Lei n° 7.998/90 e é um benefício equivalente ao valor de, no máximo, um salário mínimo. Este benefício é pago anualmente aos trabalhadores que cumprem os requisitos estabelecidos em lei, de acordo com um calendário definido pelo CODEFAT.

A CAIXA atua como agente pagador do Pis/Pasep, sob a gestão do Ministério do Trabalho e Emprego. Os recursos para o pagamento são originários do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Quem tem direito ao Pis/Pasep?

Para ter direito ao Pis/Pasep, o trabalhador precisa:

Estar cadastrado no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos; Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base; Ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Valor do Pis/Pasep

Com a Lei 13.134/15, o valor do Pis/Pasep passou a ser proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. O cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.

Pagamento do Pis/Pasep

O pagamento do Pis/Pasep pode ser realizado de diversas formas:

Por crédito em conta CAIXA, quando o trabalhador possui conta corrente, poupança ou Conta Digital;

Por crédito pelo CAIXA Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente pela CAIXA;

Nos caixas eletrônicos, nas Casas Lotéricas e nos Correspondentes CAIXA Aqui utilizando o Cartão Social e senha;

Em agência da CAIXA, apresentando um documento oficial de identificação.