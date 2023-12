PIS 2024 tem Novo Valor definido? Veja como sacar o Abono

O PIS 2024 está gerando muitas dúvidas e expectativas entre os trabalhadores brasileiros. Com atrasos na divulgação do calendário e mudanças nas datas e valores a serem pagos, é importante entender as novidades e os critérios para ter acesso a esse benefício. Neste artigo, vamos abordar todas as informações relevantes sobre o PIS 2024, incluindo o novo valor, quem tem direito e como realizar o saque.

O Atraso na Divulgação do Calendário do PIS/PASEP

A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no cronograma de pagamento do PIS/PASEP, resultando em atrasos na divulgação do calendário para o ano-base 2022. Normalmente, o cronograma do PIS é anunciado no final de dezembro do ano anterior, mas , até o momento, não foram divulgadas informações específicas sobre os dados e valores das parcelas para o PIS 2024. Essa situação tem deixado muitos trabalhadores com incertezas em relação ao abono salarial deste ciclo.

Novo Valor do PIS 2024

O valor do abono salarial do PIS é definido com base no salário mínimo vigente no ano do pagamento. Portanto, o valor a ser recebido pelo PIS 2024 será divulgado após o governo anunciar o novo valor do salário mínimo para 2024. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.100,00, mas é importante aguardar a atualização oficial para saber qual será o valor exato do abono salarial.

Critérios para Ter Direito ao PIS 2024

Para ter acesso ao PIS referente ao ano-base 2022, é necessário atender a alguns critérios, que ainda não foram divulgados oficialmente. No entanto, com base nas regras anteriores, podemos fazer algumas suposições sobre quem terá direito ao PIS 2024.

Ter trabalhado com carteira assinada durante todo o ano de referência;

Ter recebido pagamentos mensais médios de até dois mínimos mínimos durante o ano-base;

Estar cadastrado no programa PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter os dados corretamente registrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) pelo empregador.

Atualizações Oficiais e Fontes de Informação



Em momentos de incerteza quanto ao pagamento do PIS 2024, é essencial que os trabalhadores se atualizem com as informações oficiais divulgadas pelo governo. As atualizações sobre o calendário de pagamento e outros detalhes do PIS costumam ser disponibilizados pelos órgãos competentes nos canais oficiais de comunicação. É recomendado verificar sites governamentais, canais de comunicação oficiais e notícias na imprensa para obter as informações mais recentes sobre o PIS 2024.

Como Sacar o Abono do PIS 2024

Assim que os dados e valores do PIS 2024 forem divulgados, os trabalhadores poderão realizar o saque do abono salarial. O saque pode ser feito de diferentes formas, conforme a preferência do beneficiário. Veja as opções disponíveis:

Crédito em Conta : Caso o trabalhador possua conta corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal, o valor do PIS será depositado automaticamente, sem a necessidade de realizar qualquer ação. Cartão Cidadão : Para quem possui o Cartão Cidadão, é possível realizar o saque do PIS em caixas eletrônicas, casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Basta inserir o cartão, digitar a senha e selecionar a opção “Benefícios Sociais”. Agências da Caixa : Quem não possui conta na Caixa Econômica Federal e nem o Cartão Cidadão pode se dirigir a uma agência do banco com um documento de identificação com foto e o número do PIS. O atendente deverá fornecer todas as informações possíveis para realizar o saque.

Calendário do PIS 2024

Embora ainda não tenha sido divulgado o calendário específico do PIS 2024, geralmente, o pagamento é feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Por exemplo, os nascidos em janeiro e fevereiro costumam receber o benefício no início do ano, enquanto os nascidos em dezembro recebem no final do ano. É importante ficar atento aos canais oficiais de comunicação para saber quando estará disponível o calendário completo do PIS 2024.

Fique atento ao calendário de pagamentos e aproveite

O PIS 2024 é aguardado com expectativa pelos trabalhadores brasileiros, mas, devido a atrasos e mudanças causadas pela pandemia, ainda há incertezas em relação aos dados e valores do abono salarial. É fundamental ficar atento às informações divulgadas pelo governo e utilizar as fontes oficiais de informação para se manter atualizado sobre o PIS 2024. Assim que o calendário divulgado, os trabalhadores poderão sacar o benefício de acordo com as opções disponíveis, como crédito em conta, Cartão Cidadão ou agências da Caixa Econômica Federal. Mantenha-se informado e aproveite o abono salarial do PIS 2024 ao que você tem direito.