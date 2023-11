PIS/PASEP 2024 será R$1.421,00? O Calendário já foi divulgado? Confira!

O PIS/PASEP de 2024 está gerando grande expectativa entre os brasileiros que trabalham formalmente. Com o valor confirmado e o calendário prestes a ser divulgado, é importante entender as mudanças e saber quando receber o benefício.

O Novo Valor do PIS/PASEP 2024

A partir do próximo ano, o valor do PIS/PASEP será de R$ 1.421. Essa atualização ocorreu devido ao ajuste no salário mínimo, que também afeta outros benefícios sociais. A ampliação do valor base do salário mínimo foi aprovada pelo governo federal por meio da Lei Orçamentária Anual.

É importante ressaltar que essa medida visa proporcionar uma melhoria no poder de compra dos brasileiros, cumprindo uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2023, já ocorreram dois reajustes no salário mínimo, garantindo um aumento gradual nos benefícios.

Benefícios Reajustados Além do PIS/PASEP

Além do PIS/PASEP, outros benefícios também serão reajustados devido ao aumento no salário mínimo. Dentre eles, destacam-se o Seguro-Desemprego, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Salário Maternidade. Essas alterações visam assegurar uma adequação dos benefícios às mudanças econômicas e sociais do país.

Atualmente, o valor do salário mínimo é de R$ 1.320, mas a partir de janeiro de 2024, passará a ser de R$ 1.421. Com esse aumento, os brasileiros terão uma ampliação em seu poder de compra, o que contribui para o desenvolvimento econômico e social do país.

Previsão de Pagamento do Benefício

Embora o calendário oficial do PIS/PASEP 2024 ainda não tenha sido divulgado, estima-se que os pagamentos ocorrerão entre os meses de fevereiro e julho do próximo ano. É importante ficar atento às informações fornecidas pelos órgãos responsáveis, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, responsáveis pela administração do programa.



Os pagamentos do PIS/PASEP são realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador. Portanto, é essencial verificar o calendário oficial para saber a data exata em que o benefício estará disponível para saque. Essa medida visa garantir a organização e facilitar o acesso dos trabalhadores ao seu direito.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Para receber o PIS/PASEP em 2024, é necessário preencher alguns requisitos. Veja quem tem direito a esse benefício:

Trabalhadores urbanos: todo trabalhador que tenha trabalhado por, pelo menos, 30 dias com carteira assinada em 2022 terá direito ao PIS. O pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal. Servidores públicos: servidores públicos federais, estaduais e municipais, além dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, independentemente do regime jurídico de trabalho, terão direito ao PASEP. O pagamento será efetuado pelo Banco do Brasil. Tempo mínimo de cadastro: é necessário estar cadastrado no programa PIS/PASEP ou no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) há pelo menos cinco anos. Contribuição dos empregadores: é preciso ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS/PASEP. Renda: o benefício é destinado a trabalhadores que tenham recebido até dois salários mínimos mensais. Tempo de trabalho: é necessário ter trabalhado por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não. Dados informados pelo empregador: os dados do trabalhador devem ter sido informados corretamente pelo empregador.

Como Receber o PIS/PASEP

Para receber o PIS/PASEP, é necessário estar cadastrado no programa e atender aos critérios estabelecidos. Geralmente, têm direito ao benefício os trabalhadores que:

Possuem carteira de trabalho assinada;

Recebem remuneração mensal de até dois salários mínimos;

Trabalharam pelo menos 30 dias no ano-base.

O PIS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o PASEP é voltado para os servidores públicos. O pagamento é efetuado diretamente nas contas dos beneficiários, sendo possível sacar o valor em agências bancárias, caixas eletrônicos ou de forma digital, por meio de aplicativos bancários.

Ademais, o PIS/PASEP de 2024 traz boas notícias para os trabalhadores brasileiros. Com o valor de R$ 1.421 e o reajuste de outros benefícios, espera-se uma melhoria no poder de compra e uma maior segurança financeira para as famílias. Fique atento ao calendário de pagamento e garanta o acesso ao seu benefício. Afinal, o PIS/PASEP é um direito de todos os trabalhadores que contribuem para o desenvolvimento do país.