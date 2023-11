PIX de R$ 750 JÁ FOI LIBERADO pela Caixa Econômica

Desde o último dia 17 de novembro, o Ministério do Desenvolvimento, que coordena os projetos socias do governo, e a Caixa Econômica, encarregada pelos desembolsos desses projetos, deram início à liberação dos auxílios desta penúltima fase de transferências do Bolsa Família.

Uma vez mais, o governo pretende assistir um pouco mais de 21 milhões de famílias brasileiras que residem em condição de vulnerabilidade social. Essas famílias têm o direito assegurado de obter pelo menos R$600 pela Caixa Econômica a cada nova fase, pois este é o montante mínimo que o governo pode fornecer, de acordo com as normas. Contudo, o programa inclui vantagens suplementares, que têm a capacidade de elevar este montante para até R$750.

PIX de R$750 liberado pelo Bolsa Família hoje na Caixa Econômica

Como é costume mensal, as quantias referentes a novembro serão disponibilizadas para movimentação ao longo dos dez dias do calendário oficial de desembolsos. Assim, os beneficiários podem verificar a data de recebimento observando o final do NIS (Número de Inscrição Social). Dessa forma, hoje recebem os pagamentos do Bolsa Família os beneficiários com final do NIS 4. Veja:

Se o NIS tiver o final 1 – depósito na conta em 17 de novembro;

Se o NIS tiver o final 2 – depósito na conta em 20 de novembro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 18/11);

Caso o NIS tenha o final 3 – depósito na conta em 21 de novembro;

Caso o NIS tenha o final 4 – depósito na conta em 22 de novembro;

Se o NIS tiver o final 5 – depósito na conta em 23 de novembro;

Se o NIS tiver o final 6 – depósito na conta em 24 de novembro;

Caso o NIS tenha o final 7 – depósito na conta em 27 de novembro (valores serão disponibilizados no sábado, dia 25/11);

Caso o NIS tenha o final 8 – depósito na conta em 28 de novembro;

Se o NIS tiver o final 9 – depósito na conta em 29 de novembro;

Se o NIS tiver o final 0 – depósito na conta em 30 de novembro.

No entanto, é crucial ressaltar que também que os grupos familiares que residem em municípios do país que declararam oficialmente nos últimos dois meses situação de emergência ou calamidade pública já receberam ou já estão com os valores liberados. Em outras palavras, trata-se de uma antecipação, e os montantes dessas famílias já estão disponíveis para saque, independentemente do final do NIS que possuem.

Bolsa Família: valores de novembro

É essencial ressaltar que o montante de R$750 mencionado anteriormente representa a combinação dos benefícios principal e adicionais do novo Bolsa Família. Isso ocorre porque o governo repassa mensalmente esses dois tipos de benefícios para todas as famílias atendidas, e é essa combinação que determina o valor final recebido.



No entanto, os valores são distribuídos levando em consideração as características específicas de cada grupo familiar. Isso resulta em um valor personalizado para cada um.

Inicialmente, é concedido a todas as famílias, de forma indiscriminada, o novo Benefício de Renda de Cidadania, que destina R$142 para cada membro do grupo familiar. Nos casos em que o grupo familiar tem apenas quatro membros ou menos, apenas a quantia inicial obrigatória de R$600 é repassada, visto que a soma dos R$142 por pessoa não atingiria esse valor mínimo.

Posteriormente, são pagos os benefícios adicionais, que incluem R$150 a mais para cada criança da família com seis anos de idade ou menos. Além disso, tem também R$50 adicionais para cada mulher gestante, cada mãe de bebê com menos de sete meses de idade, e cada criança ou jovem da família com idades entre sete e dezoito anos. Em conjunto, esses valores principal e adicionais oferecem diversas maneiras de alcançar os R$750 em novembro, ou até mesmo superá-los.

Um exemplo simples seria uma família composta por quatro pessoas ou menos, onde pelo menos uma delas é uma criança abaixo dos seis anos de idade. Nessa situação, o Governo Federal concede os R$600 iniciais do Bolsa Família, somados a mais R$150 devido à presença da criança, totalizando R$750. No entanto, é importante destacar que este é apenas um exemplo, e existem diversas outras possibilidades.