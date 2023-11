Pix domina transferências no Brasil com BILHÕES de transações em apenas 6 meses

O sistema de pagamentos instantâneos Pix está se consolidando como a principal ferramenta de transferência de valores no Brasil, revela um levantamento realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No primeiro semestre de 2023, foram registradas 17,6 bilhões de transações via Pix, quase equivalente ao total combinado de outras modalidades, como cartão de crédito, débito, TED/DOC/TEC, cheques e boletos.

Os dados evidenciam a crescente preferência dos brasileiros pelo Pix, que oferece praticidade, rapidez e simplicidade nas transações financeiras do dia a dia. A agilidade do sistema, que possibilita transferências a qualquer hora do dia, inclusive nos finais de semana e feriados, tem conquistado espaço no cenário financeiro nacional.

No entanto, mesmo com o domínio em número de transações, em termos de valores transacionados, a Transferência Eletrônica Disponível (TED) se destaca. Com um montante de R$ 20,5 trilhões, a TED mantém sua liderança, principalmente entre as empresas, que frequentemente realizam transações financeiras de valores consideráveis.

Transferências financeiras no 1º semestre de 2023

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou os números referentes às transferências de valores no Brasil durante o primeiro semestre de 2023, apresentando dados que refletem a dinâmica do cenário financeiro nacional. Confira a seguir os dados divulgados no levantamento:

Número de Transações:

Pix: 17,6 bilhões

Cartão de Crédito: 8,4 bilhões

Cartão de Débito: 7,8 bilhões

Boleto: 2,09 bilhões

TED: 448 milhões

DOC e Cheques: 101 milhões

Valores Transacionados:

TED: R$ 20,5 trilhões

Pix: R$ 7,3 trilhões

Boleto: R$ 2,8 trilhões

Cartão de Crédito: R$ 1,1 trilhão

Cartão de Débito: R$ 471,8 bilhões

DOC e Cheques: R$ 320 bilhões



Os dados revelam o domínio do Pix como a principal modalidade em número de transações, totalizando 17,6 bilhões de operações no período. O Cartão de Crédito e Débito também se destacam com 8,4 bilhões e 7,8 bilhões de transações, respectivamente.

No que diz respeito aos valores transacionados, a Transferência Eletrônica Disponível (TED) lidera com um montante de R$ 20,5 trilhões. Em segundo lugar, o Pix movimentou R$ 7,3 trilhões, consolidando sua posição como uma das principais ferramentas financeiras do país. Os números refletem não apenas a preferência dos brasileiros por sistemas ágeis, como o Pix, mas também a diversidade de opções disponíveis para atender às diferentes necessidades de transações financeiras.

Diferenças entre o TED e o PIX

O TED (Transferência Eletrônica Disponível) e o Pix são duas modalidades de transferência financeira amplamente utilizadas no Brasil, cada uma com suas características distintas. As transferências via TED geralmente são processadas em dias úteis e têm horário limite para serem realizadas no mesmo dia, enquanto o Pix opera 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo feriados, ou seja, as transações são instantâneas.

Além disso, algumas instituições financeiras podem cobrar taxas por transações TED, especialmente em alguns casos, como transferências entre bancos diferentes. Em contrapartida, as transações PIX são gratuitas para pessoas físicas, incentivando seu uso como alternativa econômica.

Vale lembrar que o TED é utilizado geralmente para transferências de valores mais elevados, sendo popular em transações entre empresas, enquanto o Pix é amplamente utilizado por pessoas físicas para transferências de menor valor. Ambos os métodos desempenham papéis importantes nas operações financeiras do país e a escolha entre TED e PIX depende das preferências, urgência e finalidade de cada transação.