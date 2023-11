Pix FIADO? Compre agora e pague depois com um novo recurso do Nubank

O Pix se tornou um dos métodos de transferência mais populares entre os brasileiros, e agora o Nubank está trazendo uma funcionalidade incrível para seus clientes: o Pix Crédito. Com essa nova opção, os usuários podem utilizar o limite do cartão de crédito para realizar transações imediatas e pagar apenas na próxima fatura.

Essa flexibilidade é ideal para quem precisa de um pouco mais de tempo para organizar as finanças.

Como Funciona o Pix Crédito no Nubank

Com o Pix Crédito do Nubank, é possível fazer transferências instantâneas para pessoas físicas ou jurídicas e optar por pagar na fatura seguinte. Essa opção oferece conveniência e praticidade, permitindo que os usuários utilizem o saldo do cartão de crédito para realizar pagamentos imediatos.

Além disso, os clientes do Nubank têm a opção de pagar a quantia enviada em uma única parcela na próxima fatura ou parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Essa flexibilidade ajuda a distribuir os gastos e facilita o planejamento financeiro.

Passo a Passo para Usar o Pix Crédito

Aproveitar essa nova funcionalidade é simples e rápido. Siga estes passos para utilizar o Pix Crédito no Nubank:

Abra o aplicativo do Nubank em seu celular (Android ou iOS) e faça login. Na tela inicial, acesse a “Área Pix” e selecione “Transferir”. Informe o valor a ser transferido e insira a chave Pix do destinatário. Confirme os dados da transferência. Escolha “Cartão de Crédito” como forma de pagamento e defina o número de parcelas. Revise os dados, insira sua senha de 4 dígitos e confirme a operação.

Vantagens do Pix Crédito



A introdução do Pix Crédito pelo Nubank traz diversas vantagens para seus usuários. A principal delas é a conveniência de realizar transferências imediatas sem comprometer o saldo da conta corrente. Com o Pix Crédito, é possível utilizar o limite do cartão de crédito para fazer pagamentos, facilitando o fluxo de caixa e evitando a necessidade de transferências entre contas.

Além disso, a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito oferece mais flexibilidade para os clientes do Nubank. Essa opção ajuda a distribuir os gastos e facilita o planejamento financeiro, permitindo que os usuários organizem suas finanças de acordo com suas necessidades e possibilidades.

Impacto no Dia a Dia dos Usuários

A introdução do Pix Crédito pelo Nubank é um marco no setor financeiro brasileiro. Essa funcionalidade não apenas simplifica as transações diárias, mas também traz mais flexibilidade e controle para os usuários. Com o Pix Crédito, é possível realizar pagamentos imediatos utilizando o limite do cartão de crédito, o que pode ser especialmente útil em situações de emergência ou quando se precisa de um pouco mais de tempo para organizar as finanças pessoais.

Essa nova opção do Pix no Nubank tem o potencial de impactar positivamente o dia a dia dos usuários, oferecendo mais praticidade e facilidade nas transações financeiras. Além disso, ajuda na gestão eficiente das finanças pessoais, permitindo que os usuários utilizem o limite do cartão de crédito de forma consciente e organizada.

Ademais, o Nubank, conhecido por sua inovação no setor financeiro, está mais uma vez trazendo uma funcionalidade única para seus clientes. Com o Pix Crédito, é possível comprar agora e pagar depois, utilizando o limite do cartão de crédito para realizar transferências imediatas. Essa opção traz mais flexibilidade e controle para os usuários, ajudando a distribuir os gastos e facilitando o planejamento financeiro.

Se você é cliente do Nubank, aproveite essa nova funcionalidade e desfrute dos benefícios do Pix Crédito. Com o Nubank, é possível ter uma experiência financeira mais prática e conveniente, tornando o dia a dia mais tranquilo e organizado.