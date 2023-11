Pix movimenta valor trilionário em 3 anos de existência; Veja quanto

Neste dia 16 de novembro, o sistema de pagamento instantâneo Pix, desenvolvido pelo Banco Central, completa seu terceiro aniversário, consolidando-se como uma presença cada vez mais indispensável na vida dos brasileiros. Com mais de 155,8 milhões de usuários cadastrados, o Pix já movimentou cerca de R$ 29,7 trilhões.

Desde sua implementação em 16 de novembro de 2020 até 31 de outubro de 2023, o Pix registrou um total de 66,5 bilhões de transações, demonstrando a aceitação e adesão massiva dos usuários. A praticidade e a agilidade proporcionadas pelo sistema vem conquistando novos usuários todos os dias.

Cresce o número de chaves Pix cadastradas

O sistema Pix continua a surpreender e estabelecer novos recordes, evidenciando sua crescente popularidade entre os brasileiros. Em agosto deste ano, 619 milhões novas chaves Pix foram cadastradas para pessoas físicas. Para as pessoas jurídicas, o Banco Central registrou um total de 650 milhões de novos cadastros.

Além do aumento no número de chaves Pix, o Brasil testemunhou a maior transação já realizada por meio desse sistema em dezembro de 2022. De acordo com informações do Banco Central, a quantia de R$ 1,2 bilhão foi movimentada nesse período por meio de sistema de pagamentos instantâneos.

Os dados divulgados pelo BC também revelam que as modalidades Pix Saque e Pix Troco atingiram novos patamares em agosto de 2023. Durante esse período, foram registradas 919 mil transações, correspondentes a um montante expressivo de R$ 177,1 milhões. Essas modalidades, que oferecem flexibilidade aos usuários, continuam a ganhar popularidade, evidenciando a diversidade de usos e a versatilidade do sistema Pix.

Transações pelo sistema de pagamentos

Com o Pix completando seu terceiro aniversário e alcançando novos recordes, torna-se relevante entender a simplicidade envolvida nas transações por meio desse sistema. Para os 155,8 milhões de usuários cadastrados ou aqueles que consideram aderir ao Pix, preparamos um guia prático sobre como efetuar transações:



Cadastro de chaves Pix: Antes de iniciar uma transação, é necessário cadastrar ao menos uma chave Pix no sistema. Vale informar que a chave pode incluir o número do celular, e-mail, CPF/CNPJ ou uma chave aleatória.

Escolha da chave do destinatário: ao efetuar uma transação, é necessário selecionar a chave Pix do destinatário, seja o número do celular, e-mail ou outra chave cadastrada por ele. Hoje também é possível fazer pagamentos utilizando o QR Code.

Valor e descrição: após inserir a chave Pix do recebedor, o usuário deve determinar o valor da transação. Nesse momento também é possível adicionar uma descrição para contextualizar o pagamento.

Confirmação da transação: Antes de confirmar a transação é necessário conferir todos os dados inseridos. É importante ressaltar que antes de confirmar a operação os usuários ainda podem alterar os dados, se necessário.

Autenticação: Por fim, o usuário deve inserir a autenticação solicitada pela instituição financeira, que pode ser a senha, biometria ou outros mecanismos de segurança.

Após seguir todos os passos indicados acima, a transação estará concluída. Vale lembrar que o sistema de pagamentos Pix é instantâneo, ou seja, os recursos ficam disponíveis para o recebedor já na hora em que a transação é realizada. Mais informações sobre o Pix podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.