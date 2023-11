Pix registra GRANDE aumento nas transações nesta Black Friday; Veja os números

O Pix é um sistema de transferências bancárias instantâneas, o qual revolucionou os meios de pagamento no Brasil. A ferramenta foi criada pelo Banco Central em 2020, e vem sendo cada vez mais utilizada pelos brasileiros. Dessa forma, na Black Friday não foi diferente, sendo que uma pesquisa demonstrou um aumento no uso do sistema neste ano.

A Black Friday ocorreu na última sexta-feira (24), e segundo dados da Rede, uma das credenciadoras do Itaú, a utilização do Pix teve um crescimento de 188% na comparação com o mesmo período de 2022. Os valores são relativos às compras processadas pela Rede no período entre 0h e 14h do dia 24, sendo que foram levadas em consideração tanto as compras do e-commerce quanto aquelas feitas em estabelecimentos comerciais com maquininhas da empresa.

De acordo com Angelo Russomanno, diretor da Rede, o Pix “já revolucionou a forma como os brasileiros lidam com suas transações financeiras, mas ainda tem bastante espaço e potencial nas relações de consumo”.

De maneira geral no comércio, o período da Black Friday registrou um crescimento de 28,5% em todas as transações feitas entre 0h e 8h, na comparação com o ano passado. Além disso, apenas as transações do e-commerce registraram um aumento de 38% neste ano.

Crescimento do Pix

Dados divulgados pelo Banco do Brasil neste mês ajudam a compreender a dimensão do Pix no Brasil atualmente. Segundo o BB, até o dia 19 de novembro de 2023, a instituição financeira processou R$ 3,226 trilhões em transações com o sistema. Isso significa que foram R$ 7 milhões transacionados por minuto através da ferramenta, em média.

Conforme o Banco do Brasil, 99% das transações via Pix entre os clientes do banco ocorreram em até 0,87 segundo. Além disso, metade de todas as operações no período ocorreram em menos de 0,31 segundo.

Por outro lado, as transferências com Pix que ocorrem entre clientes de diferentes instituições financeiras demoram um pouco mais. O BB divulgou que, de todas as transações entre seus clientes e de outros bancos, 99% foram finalizadas em até 3,89 segundos, e metade, em até 1,6 segundo.



Novas funções

Com o grande crescimento do Pix nos últimos anos, o Banco Central já criou diversas outras funcionalidades para a ferramenta. Uma delas é a função saque, a qual permite que o usuário faça uma transação para o estabelecimento e receba em troca o mesmo valor em dinheiro físico. O Pix Troco funciona de maneira parecida, sendo que ao receber uma transação instantânea para compra de um serviço ou produto, o estabelecimento devolve o troco em dinheiro físico para o cliente.

Outra função interessante que já está disponível é o Pix Agendado, modalidade na qual o usuário pode agendar a data que deseja para a transferência instantânea ocorrer, dentro de um prazo de até 90 dias.

Além dessas funções que já existem, o Banco Central anunciou que no futuro o Pix poderá ser utilizado para o pagamento de pedágios, estacionamentos e transporte público, sem a utilização de internet. Além disso, a ferramenta também poderá ser usada para transações internacionais.

Por fim, o Pix Automático, que permitirá pagamentos recorrentes de serviços e contas, como água, luz e streaming, tem seu lançamento previsto pelo Banco Central para outubro de 2024.