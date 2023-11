PL aprova projeto que permite gestante remarcar o TAF em concursos públicos

Uma grande novidade! Projeto de Lei em favor das gestantes nos concursos públicos é aprovado; veja!

O TAF- Teste de Aptidão Física- ainda gera muitas dúvida. Esta etapa que aparece nos concursos públicos pode garantir direitos às gestantes e puérperas. Ficou interessado?

Acompanhe mais detalhes e veja a seguir quais foram as mudanças garantidas pelo STF.

Boas notícias! A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou um projeto que traz avanços importantes para as gestantes e puérperas em concursos públicos. Proposto pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), o Projeto de Lei 1.054/2019 recebeu o aval da CCJ, com alterações sugeridas pela senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA). Agora, as candidatas aprovadas em concursos públicos têm o direito de remarcar o Teste de Aptidão Física (TAF) sem precisar esperar por previsões nos editais. Essa mudança elimina a necessidade de recorrer à justiça para garantir a participação no processo seletivo até o período pós-parto, quando a candidata estiver pronta para o teste físico. PL e demais regras para os concursos públicos A boa notícia é que esse direito se estende não apenas às gestantes, mas também às puérperas. A proposta da senadora Ana Paula Lobato incluiu essa ampliação, acolhendo a sugestão do senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Agora, as grávidas podem solicitar a realização dos exames físicos em datas diferentes das previstas nos editais, independentemente do estágio da gestação ou de suas condições físicas e de saúde. A remarcação ficará a cargo da banca organizadora do concurso e deverá ocorrer entre 72 e 90 dias após o término da gestação, respeitando o período puerperal de 42 dias após o parto, conforme orientações do Ministério da Saúde. Uma emenda proposta pela senadora sugere a criação de bancos de vagas equivalentes ao número de candidatas que solicitarem a remarcação do teste físico nos concursos públicos. Essa ideia visa permitir que a administração pública preencha imediatamente as vagas com outros candidatos aprovados, mantendo eficiência e justiça no processo. Essa medida reforça o compromisso do Senado Federal com a igualdade de oportunidades e reconhecimento dos direitos específicos das mulheres em processos seletivos, tornando o sistema mais inclusivo e adaptado às necessidades das gestantes e puérperas.

Explicação do STF

Este projeto segue a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2018, que assegurou às candidatas gestantes o direito de remarcar provas de aptidão física, mesmo que essa possibilidade não esteja inicialmente prevista nos editais dos concursos. Agora, para solicitar a remarcação do TAF nos concursos públicos, será necessário apresentar um laudo médico ou clínico comprovando a gravidez, acompanhado de exame laboratorial.

Além disso, o projeto estabelece medidas rigorosas para evitar fraudes. Os participantes que apresentarem laudos e exames falsos serão excluídos do concurso, e os valores pagos para realização das provas serão restituídos. Candidatas aprovadas ou que já estejam exercendo funções públicas e que forem consideradas infratoras terão suas posses anuladas e serão obrigadas a devolver os valores recebidos.

Essas medidas visam garantir a integridade do processo, ao mesmo tempo em que protegem os direitos das candidatas gestantes. O projeto busca conciliar a necessidade de flexibilidade nos concursos públicos diante de situações específicas, como a gravidez, com a necessidade de prevenir fraudes que possam comprometer a lisura do processo seletivo.



Sobre o STF

O STF, conhecido como Supremo Tribunal Federal, é o topo da pirâmide do Judiciário brasileiro e tem várias funções importantes para a ordem jurídica do país. Sua principal missão é ser o guardião da Constituição Federal, garantindo que todas as leis e normas estejam de acordo com os princípios constitucionais.

Além disso, o STF atua na jurisdição constitucional, decidindo sobre a constitucionalidade de leis e normas, julgando ações de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. Uma função crucial é a preservação dos direitos fundamentais dos cidadãos, sendo acionado em casos de violação desses direitos para assegurar a proteção das liberdades individuais e coletivas.

O tribunal também desempenha um papel importante na resolução de conflitos entre entes federativos, agindo como árbitro em questões que envolvem a distribuição de competências entre União, estados, municípios e Distrito Federal. Além disso, o STF julga autoridades com prerrogativa de foro, como o Presidente da República, membros do Congresso Nacional e ministros de Estado.

Na esfera penal, o STF analisa pedidos de habeas corpus, garantindo a liberdade individual, e faz o controle de prisões para garantir conformidade com a legislação. O tribunal também analisa recursos extraordinários, que são recursos contra decisões de tribunais que tratam de assuntos constitucionais.

Essas funções conferem ao Supremo Tribunal Federal um papel fundamental na manutenção do estado de direito, no equilíbrio entre os poderes e na garantia da estabilidade e segurança jurídica no Brasil.