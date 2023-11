Com a prova quase aí, muitos estudantes se perguntam se pode ir de chinelo para o Enem ou se há alguma restrição nesse sentido. E como o nosso intuito é oferecer informações que possam te preparar da melhor forma para a prova, fizemos este conteúdo com alguns detalhes importantes. Não deixe de conferir tudo!

Pode ir de chinelo para o Enem?

Respondendo à pergunta inicial, sim, pode ir de chinelo para o Enem. Não existe nenhuma restrição nesse sentido. Entretanto, a nossa dica é que você avalie até que ponto ir de chinelo pode ser confortável. Isso porque, se você mora em uma região muito quente, pode ser que o ar condicionado esteja bem gelado no ambiente, o que pode ser desconfortável no caso de estar com os pés “à mostra”.

A mesma premissa vale para os locais mais frios do país: se estiver um clima de chuva e frio, o desconforto térmico também pode aparecer. Portanto, além de considerar o fato de que pode, sim, ir de chinelo para o Enem, ainda assim é válido pensar se essa será a opção mais confortável no momento.

Como tem que ser a vestimenta no Enem?

Como vimos, pode ir de chinelo para o Enem, mas, apesar de isso ser permitido, ainda tem gente que se questiona se há algum tipo de vestimenta esperada. E a resposta é que não existe nenhuma restrição nesse sentido. Porém, é válido destacar que dependendo do tipo de vestimenta, pode ser que você tenha que passar por uma vistoria, como acontece no caso de usar véu no cabelo.

Portanto, isso quer dizer que a “brincadeira” de ir fantasiado pode não dar muito certo. Além de ser algo desconfortável, pode ser bem ruim para a sua concentração e a das outras pessoas na sala. Além disso, é importante ter a consciência de que uma série de acessórios podem ser colocados no plástico lacrado durante a prova, como é o caso do óculos escuro dos bonés.

Sendo assim, manter o bom senso é fundamental. E não se esqueça de que é muito interessante priorizar o seu conforto. Afinal, a prova demanda muito tempo e dedicação, e vestir-se com peças desconfortáveis pode atrapalhar a sua concentração. Lembre-se disso.



Pode usar acessórios?

Você até pode ir até o local da prova com acessórios, como boné, que mencionamos acima. Porém, alguns tipos podem ser “recolhidos” e guardados dentro da embalagem, para que o estudante não tenha acesso ao material durante a prova.

Embora isso possa parecer bastante rígido, a ideia é evitar que os estudantes acabem acessando qualquer tipo de resposta, pois é possível que algumas pessoas tentem esconder, nos acessórios, a cola da prova.

Portanto, se você quer mais facilidade, evitar o uso excessivo de acessórios pode ser uma boa ideia.

Prepare-se bem para a sua prova e boa sorte!