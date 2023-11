Uma dúvida muito comum, que costuma ser levantada poucos dias antes da prova, é se pode levar mochila para o Enem. Afinal, algumas pessoas precisam carregar diferentes itens pessoais, pois passam o dia longe de casa para poder fazer a prova.

Pensando nisso, preparamos este guia com informações sobre isso, além de apresentarmos alguns aspectos que merecem a sua atenção para que tudo corra bem na sua prova e você possa ter o melhor resultado possível.

Não deixe de conferir!

Pode levar mochila para o Enem?

Sim, pode levar mochila para o Enem! Afinal de contas, os estudantes precisam levar alguns pertences pessoais, como documento, caneta e até mesmo alimentos. Outros itens podem acabar sendo levados em casos específicos, como absorvente e remédio. Nesses últimos casos, é importante guardar esses itens de higiene e saúde em um saco plástico. Assim, os profissionais que estiverem no local poderão fazer a inspeção e a vistoria facilmente, verificando se não há nenhum tipo de cola nesses itens.

Portanto, ter esse meio de transportar esses itens é importante. E o mesmo vale para as bolsas femininas: as mulheres também poderão levá-las. No entanto, é importante estar ciente de que não é permitido mexer nessas bolsas durante a prova. Isto é, você não poderá abrir a sua bolsa para pegar o seu lanche, por exemplo. O ideal é que você já deixe tudo o que precisa em cima da mesa, para poder usar quando necessário.

Se você abrir a bolsa para procurar algum item, depois de a prova já ter iniciado, infelizmente você estará correndo o risco de ser desclassificado da prova. Portanto, muita atenção quanto a isso! E não se esqueça de que só é permitido o saco plástico lacrado embaixo da mesa, e nenhum outro tipo de item ou documento. Estar atento a esses fatores é crucial para evitar intercorrências na sua prova.

Fique atento a alguns itens na sua mochila



Você também pode gostar:

Apesar de que pode levar mochila para o Enem, e isso já ficou claro, é importante cuidar com os itens que você pretende armazenar dentro dela. Por exemplo, não é permitido que você deixe o seu celular, tablet ou outro item eletrônico dentro da mochila. O ideal é que você desligue esse dispositivo e coloque-o dentro do saco plástico que é entregue na hora em que você estiver entrando na sala.

Essa medida, apesar de parecer muito burocrática, foi desenvolvida com o propósito de evitar que os alunos encontrassem alguma maneira de colar na prova. Afinal, com o dispositivo desligado e lacrado em um saco plástico, fica muito mais difícil conseguir acessá-lo. Assim, há menores chances de os participantes cometerem “infrações” na prova, digamos assim.

Esteja ciente dessas regras, mesmo sabendo que pode levar mochila para o Enem. Assim você poderá se preparar com mais tranquilidade para a sua prova, evitando contratempos que possam prejudicar os seus resultados. Comece a se organizar com antecedência e boa sorte!