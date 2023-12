POLÊMICA sobre o CARRO VERMELHO deixa brasileiros DIVIDIDOS

O carro vermelho é realmente muito bonito e atrai a atenção por onde transita. No momento da aquisição, surge invariavelmente aquela indecisão, especialmente porque a coloração tende a ser mais acessível. A atração é poderosa, mas será que é vantajoso escolher esse tipo de automóvel?

Está em dúvida se é realmente interessante comprar um carro vermelho hoje em dia? Então, não se preocupe, pois mostraremos as vantagens e desvantagens. Assim, será possível compreender por que, frequentemente, a tonalidade acaba sendo mais econômica e se o quanto é proveitoso ter um veículo dessa cor.

Entenda mais sobre a cor vermelha automotiva

A realidade precisa ser expressa, o vermelho não é a favorita quando se trata das tonalidades mais comercializadas para automóveis. Em 2021, conforme revelado por pesquisa da Axalta, mais de 88% dos veículos produzidos na América do Sul apresentaram tonalidades como cinza, branco, prata ou preto.

Entretanto, essa tendência monótona está se transformando graças aos jogos e filmes que destacam carros esportivos. Basta observar o tráfego diário, e você perceberá que os veículos coloridos estão conquistando mais espaço no apreço do consumidor. O carro vermelho já se tornou parte do imaginário daqueles que apreciam um veículo esportivo e distinto, sendo uma das tonalidades mais procuradas, logo após as clássicas branco, cinza e preto.

Há quem afirme que o veículo desvaloriza com o tempo, que o seguro é mais oneroso, que a revenda é complicada e que a manutenção de um carro vermelho é mais difícil. Por isso, vamos desvendar algumas dessas teorias.

Por que carro vermelho é mais barato?

Se está cogitando adquirir um automóvel vermelho, provavelmente já notou que, em muitas fabricantes, essa tonalidade é mais acessível. Em alguns casos, não há custo adicional para incluir o vermelho como cor do veículo. No entanto, se o vermelho é uma cor tão distinta, por que os carros vermelhos são mais econômicos?

Conforme explicado anteriormente, o vermelho não é a tonalidade mais procurada para compra, embora ainda seja considerado uma cor básica. Não é tão demandado quanto as tonalidades neutras e os tons de cinza, mas, quando se trata de opções coloridas, ainda é a mais requisitada. Portanto, ela é mais acessível devido à lei da oferta e demanda.

O carro vermelho dá mais manutenção?

Uma preocupação que muitos donos de veículos possuem é se a cor vermelha precisa de mais manutenção. De maneira geral, as impurezas são mais visíveis em um veículo vermelho, mas basta adotar precauções específicas para preservar a pintura. A cristalização e o enceramento são métodos que asseguram a proteção da pintura, proporcionando um brilho adicional ao automóvel.

Além disso, um carro na tonalidade preta também evidenciará bastante sujeira. Assim, apesar de demandar um pouco mais de cuidado, as práticas para mantê-lo em bom estado são bastante semelhantes às necessárias para um carro preto.

O carro vermelho é mais roubado?

Outro equívoco significativo sobre carros vermelhos é a crença de que eles seriam mais propensos a roubo, levando muitas pessoas a evitar essa cor. No entanto, ao contrário do senso comum, os carros prata, preto e branco são os veículos mais frequentemente alvo de roubo no país. Os carros vermelhos representam apenas 10,6% das ocorrências de roubo e furto.

O seguro auto é mais caro?

O mito de que o seguro de carro vermelho é mais caro é definitivamente infundado. O custo pode variar com base no estado de conservação do veículo e se o modelo é alvo frequente de roubo. No entanto, a cor geralmente não é um fator considerado pelas seguradoras ao precificar o seguro automotivo.