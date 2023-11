POLÍCIA CIVIL anuncia banca organizadora para o próximo concurso público

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou recentemente detalhes sobre o próximo concurso público que será realizado para preencher vagas em seus quadros. O edital do concurso será publicado em 15 de dezembro de 2023 e a primeira etapa de classificação está prevista para ocorrer em 25 de fevereiro de 2024.

O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), uma associação civil sem fins lucrativos especializada na realização de concursos públicos.

Vagas e cargos disponíveis

No total, serão preenchidas 445 vagas na Polícia Civil de Pernambuco. Dentre essas oportunidades, 250 serão destinadas ao cargo de Agente de Polícia, 150 para Escrivão de Polícia e 45 para Delegados. Essas vagas oferecem uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira policial e contribuir para a segurança pública do estado.

Outros concursos na área de segurança

Além do concurso para a Polícia Civil, também serão realizados concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O Instituto AOCP será o responsável pela organização desses concursos públicos.

Serão oferecidas 2.400 vagas para Praça da Polícia Militar, 600 vagas para Praça do Corpo de Bombeiros Militar, 300 vagas para Oficial da Polícia Militar e 60 vagas para Oficial do Corpo de Bombeiros Militar.

Calendário e locais das provas

As provas do concurso público serão realizadas em três municípios: Recife, Caruaru e Petrolina. No entanto, é importante ressaltar que a aplicação das provas em Petrolina será exclusiva para os cargos de Praça da Polícia Militar e Bombeiro.



Investimentos na segurança pública

O Governo do Estado de Pernambuco tem investido na segurança pública, visando melhorar a estrutura e a capacidade operacional das forças policiais. Ao longo dos últimos meses, foram entregues 724 novas viaturas para a Polícia Militar e 20 para a Polícia Penal.

Além disso, foram adquiridos 7 mil coletes à prova de balas para policiais militares e 1 mil para os policiais civis do estado. Esses investimentos visam garantir melhores condições de trabalho e segurança para os profissionais, além de fortalecer o combate à criminalidade.

Transformando a segurança do estado

A governadora Raquel Lyra destacou a importância dos concursos públicos para a transformação da segurança pública do estado. Com a entrada de novos policiais civis e militares, será possível fortalecer o efetivo e intensificar as ações de prevenção e combate ao crime.

A realização dos concursos é uma prova do compromisso do governo em garantir a segurança e o bem-estar da população pernambucana.

Orçamento e Plano Plurianual

Os projetos de Orçamento e de Plano Plurianual para os próximos anos contemplam um investimento de R$ 1 bilhão para a área de segurança pública. Esses recursos serão destinados à aquisição de equipamentos, como viaturas e coletes à prova de balas, e ao fortalecimento das instituições policiais.

O objetivo é proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo para todos os cidadãos de Pernambuco.

Ademais, o concurso público para a Polícia Civil de Pernambuco representa uma excelente oportunidade para aqueles que desejam seguir uma carreira na área de segurança pública. Com a divulgação do nome da empresa organizadora, o Cebraspe, e a definição das vagas disponíveis, é possível se preparar para as etapas de seleção.

Além disso, os concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também oferecem inúmeras oportunidades de ingresso nessas importantes instituições. O investimento do Governo do Estado na segurança pública demonstra o compromisso em garantir a proteção e o bem-estar da população pernambucana.

Este é um momento promissor para aqueles que desejam contribuir para a construção de um futuro mais seguro e tranquilo.