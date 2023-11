Polícia devolve objetos de valor roubados a jogadores do Colorado após roubo de jogo da UCLA

EUnum incidente recente, membros do Futebol colorado time foi vítima de roubo durante o jogo fora de casa contra UCLA. Objetos de valor, incluindo joias, foram retirados do vestiário, deixando jogadores e autoridades lutando por respostas e soluções.

O Polícia de Pasadena fizeram progressos em sua investigação sobre o roubo no vestiário, recuperando com sucesso alguns dos bens roubados após executar vários mandados de busca. Os indivíduos suspeitos do roubo são menores, portanto suas identidades permanecem protegidas.

Embora a polícia tenha se abstido de divulgar mais detalhes, garantiu ao público que a busca estava avançando. “Mandados de busca e apreensão foram executados e informações adicionais serão fornecidas assim que a investigação avançar”, afirmou o departamento, destacando a natureza ativa de suas investigações.

A devolução de alguns itens proporcionou um leve alívio aos afetados Colorado jogadoras. No entanto, o processo de recuperação não terminou, pois a polícia continua à procura dos restantes itens desaparecidos, utilizando recursos como análise de vídeo e entrevistas com testemunhas oculares para desvendar o incidente.

A polícia também expressou gratidão aos membros da comunidade que forneceram informações. “O Departamento de Polícia de Pasadena gostaria de agradecer àqueles que relataram pistas para nossa linha de denúncias”, dizia o comunicado, elogiando o envolvimento da comunidade como “inestimável”.

O incidente ocorreu durante o Búfalos‘ Jogo da semana 9, uma derrota decepcionante por 28-16 para o Bruinscom os roubos vindo à tona à medida que vídeos surgiam após o jogo, revelando as frustrações dos jogadores com a perda de seus pertences.

Sanders implorou por ação da NCAA

Deion Sanders, técnico do Colorado, abordou o assunto de frente durante uma entrevista coletiva na terça-feira. Ele apontou uma tendência preocupante de os bens dos jogadores não serem segurados e instou veementemente o Estádio Rose Bowl para compensar os indivíduos afetados. Além disso, Sanders lançou um desafio ao NCAApara intervir e ajudar, embora os meios exatos através dos quais o órgão regulador do desporto poderia intervir numa questão criminal permanecessem não especificados.

“Eles podem não conseguir recuperar os itens, mas devemos ser capazes de reembolsá-los”, Lixadeiras afirmado com veemência, enfatizando a natureza injusta do incidente.

Este roubo de vestiário não é uma experiência inédita para o treinador Lixadeirasque enfrentou situação semelhante durante sua gestão na Estado de Jackson em 2021, onde itens pessoais como carteira e telefone foram alvo.