Policial, Técnico, Analista e muito mais; conheça todos os cargos do concurso ALE

São 107 vagas do concurso ALE

Se você deseja uma oportunidade com vários cargos, inscreva-se no concurso ALE- Assembleia Legislativa. Ficou interessado? Acompanhe a seguir.

Vale lembrar que são mais de 100 vagas.

Oportunidade na Assembleia Legislativa do Tocantins (ALE TO): Edital com 107 Vagas

A Assembleia Legislativa do Tocantins (ALE TO) está com edital aberto, oferecendo um total de 107 vagas para diversos cargos. Se você almeja fazer parte desse quadro de profissionais, confira os detalhes sobre os cargos e requisitos:

Quadro de Salários:

Policial Legislativo: R$ 3.847,65

R$ 3.847,65 Técnico Legislativo: R$ 3.847,65

R$ 3.847,65 Analista Legislativo: R$ 5.684,72

R$ 5.684,72 Procurador Jurídico: R$ 32.228,69

Requisitos para os Cargos:

Policial Legislativo II: Ensino Médio. Aprovação em exame de aptidão física. Aprovação em exame psicotécnico.

Técnico Legislativo – Assistência Administrativa:

Técnico Legislativo – Áreas Técnicas (Audioeditoração, Cinegrafia, Fotografia, Técnico em Áudio, Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do Trabalho, Tradutor e Intérprete de Libras, Técnico em Design Gráfico): Ensino Médio com formação técnica na área específica.

Analista Legislativo – Diversas Áreas (Administração, Auditoria e Controle Interno, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Cerimonial, Direito, Enfermagem, Análise de Sistema, Análise de Suporte em Informática, Suporte Técnico em Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Web Designer, Jornalismo, Medicina, Psicologia, Relações Públicas, Revisão, Engenharia, Arquitetura, Técnico Jurídico): Curso superior na área específica.





Inscrições e Taxas:

As inscrições podem ser realizadas através do site da banca organizadora até uma data a ser divulgada. As taxas variam de acordo com o cargo pretendido:

Policial Legislativo e Técnico Legislativo: R$ 80,00

R$ 80,00 Analista Legislativo: R$ 100,00

R$ 100,00 Procurador Jurídico: R$ 200,00

Não perca a chance de integrar a equipe da ALE TO. Fique atento às atualizações para garantir sua participação no processo seletivo.

Provas do concurso ALE

O concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALE TO) contará com uma única etapa, composta por diversas fases que visam avaliar diferentes aspectos dos candidatos. Aqui estão os detalhes das principais etapas do processo seletivo:

a) Prova Objetiva: Essa fase é eliminatória e classificatória, aplicada a todos os candidatos. A prova objetiva é composta por 50 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Geografia e História do Estado do Acre, Legislação e Fundamentos da Administração Pública, além de conhecimentos específicos do cargo.

b) Prova Discursiva: Esta fase é eliminatória e classificatória, sendo específica para os cargos de Revisão, Jornalismo e Técnico Jurídico do cargo de Analista Legislativo. Os candidatos devem demonstrar habilidade na produção textual e conhecimentos específicos relacionados à área de atuação.

c) Teste de Aptidão Física: Etapa eliminatória destinada apenas ao cargo de Policial Legislativo II. Os candidatos serão avaliados quanto à sua capacidade física para desempenhar as funções inerentes ao cargo.

d) Exame Psicotécnico: Esta fase, de caráter eliminatório, é aplicada exclusivamente aos candidatos ao cargo de Policial Legislativo II. O exame psicotécnico visa avaliar a adequação psicológica dos candidatos para o desempenho das atividades do cargo.

e) Perícia Médica: Etapa eliminatória que consiste em avaliação médica para verificar se o candidato atende aos requisitos de saúde necessários para o exercício do cargo.

f) Heteroidentificação: Esta fase, de caráter eliminatório, destina-se a verificar a autodeclaração de candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos no ato da inscrição, assegurando a veracidade das informações.

Cada fase possui critérios específicos e é crucial que os candidatos estejam bem preparados para enfrentar cada etapa do processo seletivo, maximizando suas chances de aprovação.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALE TO) estarão disponíveis no período de 4 de dezembro de 2023 a 18 de janeiro de 2024, sendo realizadas através do site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

É importante que os candidatos estejam atentos aos prazos estabelecidos e procedam com a inscrição dentro do período especificado. As taxas de participação variam conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido, sendo R$ 80 para nível médio e R$ 125 para nível superior. O pagamento da taxa deve ser efetuado até o dia 19 de janeiro de 2024.

Essa etapa é fundamental para a participação no processo seletivo, e os candidatos devem se certificar de fornecer todas as informações corretas durante o procedimento de inscrição.