Desde julho, o Desenrola Brasil tem sido uma ferramenta valiosa para quem busca condições especiais para quitar dívidas. Porém, em outubro, o governo federal introduziu um novo mecanismo, oferecendo mais opções de pagamento e descontos. No entanto, é necessário possuir uma conta GOV.br para acessar essas vantagens.

Novidades no Desenrola Brasil: pontos importantes sobre o acesso à conta GOV.BR

O acesso ao Desenrola Brasil estará disponível somente até dezembro deste ano. Em suma, consumidores que enfrentam inadimplência terão até esse prazo para saldar débitos em seus nomes, podendo beneficiar-se de descontos que podem chegar a até 99% do valor. Contudo, é fundamental ter um cadastro na conta GOV.br para iniciar esses acordos.

Onde e como negociar dívidas pelo Desenrola Brasil?

Em resumo, há duas maneiras distintas de negociar dívidas por meio do Desenrola Brasil: diretamente com o banco ou no site do programa, contanto que se possua uma conta Gov.br. Dessa maneira, as modalidades de pagamento variam para cada uma delas. Veja como funciona:

Diretamente com o banco

Aplica-se a contas exclusivamente bancárias, ou seja, criadas naquela instituição financeira;

Destinado a consumidores com renda familiar de até R$ 20 mil por mês;

O pagamento deve ser realizado integralmente, com desconto de até 99% no valor da dívida;

O acesso está disponível através do aplicativo, site do banco, por telefone ou WhatsApp.

Site do programa

Aplicável tanto a contas bancárias quanto não bancárias (ex.: água, luz, telefone, varejistas, etc.);

É imprescindível ter uma conta Gov.br classificada como nível prata ou ouro;

Acesso no site: desenrola.gov.br;

Pagamento integral com descontos de até 99% ou parcelamento em até 60 vezes, com taxa de juros de até 1,99% ao mês.



Como obter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro?

De modo geral, ao criar sua conta Gov.br, ela já é configurada automaticamente com o nível de segurança bronze. No entanto, é possível aumentar esse nível ao incluir novos dados, elevando assim a segurança da conta. Veja como proceder:

Dirija-se ao site Gov.br e selecione a opção “Entrar”;

Insira o número do seu CPF e o sistema detectará a ausência de cadastro;

Selecione “Criar conta” para iniciar o processo;

Informe seus dados pessoais e faça login através de outras plataformas;

Crie sua senha;

Forneça informações de contato, como e-mail e celular;

Conclua o processo.

Aumentando o nível de segurança:

Na sua conta, clique em “Olá, [Seu Nome]”;

Escolha a opção “Segurança da conta” e autorize o procedimento;

Selecione “Aumentar nível da conta”;

Escolha entre nível prata ou ouro;

Siga as orientações para alcançar o novo nível de segurança.

Contudo, é importante frisar a relevância de ter uma conta Gov.br atualizada para acessar as vantagens oferecidas pelo Desenrola Brasil. Com o prazo final se aproximando, é o momento ideal para regularizar suas pendências financeiras e aproveitar as condições especiais proporcionadas pelo programa.

Como se organizar para quitar suas dívidas?

Faça um levantamento completo das suas dívidas. Sendo assim, liste todas as suas dívidas, desde empréstimos, financiamentos, cartões de crédito até contas atrasadas. Anote o montante total de cada dívida, as taxas de juros e as datas de vencimento. Por conseguinte, priorize identificar aquelas dívidas com taxas de juros mais altas, pois essas tendem a crescer mais rapidamente.

Estabeleça um orçamento realista. Desse modo, analise sua renda mensal e todas as suas despesas fixas e variáveis. Crie um orçamento que permita direcionar uma parte significativa de sua renda para o pagamento das dívidas. Por fim, elimine ou reduza gastos não essenciais para aumentar a quantia disponível para quitar as dívidas.

Por fim, utilize métodos como a estratégia da “bola de neve” (pagar primeiro as dívidas menores) ou a estratégia “da avalanche” (priorizar as dívidas com maiores taxas de juros).

Escolha a estratégia que melhor se adapte à sua situação financeira e que lhe motive a continuar pagando suas dívidas.