População do Tabuleiro dos Negros recebe ação itinerante do Governo de Alagoas apoiada pela Prefeitura de Penedo

A comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros recebe nesta quinta, 23, e sexta-feira, 24, um projeto itinerante do Governo de Alagoas, realizado em parceria com a Prefeitura de Penedo.

Durante os dois dias, haverá um mutirão de ações na Escola Municipal Santo Antônio, com destaque para assistência em saúde mental e rastreamento precoce do autismo.

A programação do primeiro dia prevê ainda rodas de conversa com mulheres, oficina de capoeira, oficina de geração renda e ações da Secretaria Extraordinária da Primeira Infância (SECRIA).

No segundo dia do evento no Tabuleiro dos Negros, haverá atendimento do Instituto de Identificação, da Defensoria Pública e de secretarias estaduais e municipais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) participa com serviços da pasta e atualização do Bolsa Família.

A supervisora da Atenção Psicossocial da Sesau, Tereza Cristina Tenório, explica que o objetivo principal da ação é promover o cuidado com a saúde mental e oferecer oportunidades de geração de renda para a comunidade situada na zona rural de Penedo.

“É vital promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo aos quilombolas. Além de abordar as questões de saúde mental, esses serviços contribuem para a promoção da igualdade, combate à discriminação e fortalecimento cultural das comunidades”, salienta Tereza Cristina na divulgação da Agência Alagoas.