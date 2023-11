Por quanto tempo a chuva de meteoros Leonid ficará visível?

Tele Chuva de Meteoros Leônidas está atualmente ativo, funcionando de 3 de novembro a 2 de dezembro de 2023, com pico em 18 de novembro, oferecendo cerca de 15 estrelas cadentes por hora.

Ao contrário de algumas chuvas de meteoros limitadas a regiões específicas, as Leônidas podem ser vistas a partir da meia-noite, horário local, de praticamente qualquer lugar.

A NASA recomenda deitar-se de costas com os pés voltados para o leste e olhando para cima para observar a chuva. Alternativamente, ir para um local com céu escuro, como uma Floresta Nacional, melhora a experiência, proporcionando um cenário mais escuro para as estrelas cadentes.

Embora menos densas do que outras chuvas de meteoros, as Leônidas distinguem-se pelos seus meteoros brilhantes e coloridos, o que as torna um evento celestial notável. A chuva tem o nome da constelação de Leão, visível entre as latitudes 90 e 65 graus negativos.

Como localizar Leão

Para localizar Leão, encontre a estrela brilhante Regulus e trace o ponto de interrogação invertido conhecido como “A foice”, representando a juba do leão. No entanto, é aconselhável não focar diretamente em Leão, pois estrelas cadentes serão visíveis em todo o céu. Em vez disso, olhe ao redor e desvie seu olhar para constelações próximas para facilitar a localização, já que meteoros mais distantes do radiante tendem a ter trens mais longos.

Quando ocorrerá a próxima tempestade?

Embora as Leônidas normalmente produzam cerca de 15 meteoros por hora, o evento é mais esporadicamente marcado por Tempestades Leônidas, ocorrendo aproximadamente a cada 33 anos.

A última tempestade ocorreu em 2002, e a próxima está prevista para cerca de 2035, apresentando milhares de meteoros por hora durante o pico. O Chuva de Meteoros Leônidas proporciona um espetáculo astronômico cativante e, para otimizar a visualização, os entusiastas são aconselhados a ir ao local mais escuro, relaxar e aguardar 30 minutos para que seus olhos se ajustem ao escuro, sem a necessidade de telescópios ou binóculos.

Fotógrafos interessados ​​em capturar a chuva de meteoros podem consultar guias sobre como fotografar meteoros e chuvas de meteoros.