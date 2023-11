Por que a propriedade dos Yankees decidiu manter o técnico Aaron Boone para a temporada de 2024

Os Yankees de Nova York completou uma temporada desanimadora de 2023 depois de não garantir uma vaga nos playoffs pela primeira vez desde a temporada de 2016com torcedores furiosos e exigindo mudanças profundas dentro da organização, acreditando que ficou ‘complacente’ e está sendo deixado para trás em termos de tecnologia e análise.

Os fãs estão pedindo novos rostos, e isso implica livrando-se do GM Brian Cashmanque está no cargo desde 1998, e o empresário Aaron Booneque às vezes parecia incapaz e inadequado para ser o técnico dos Yankees após ser nomeado desde a temporada de 2018.

Hal Steinbrenner decidiu manter Aaron Boone

No entanto, parece que Cashman e Boone manterão seus empregos no futuro próximo, como disse o proprietário Hal Steinbrenner ao The New York Post, que fez uma ‘pesquisa interna’ dentro da organização, especialmente em relação a Aaron Boone, perguntando aos jogadores, ex-Yankees, e aconselha se ele deve manter o gerente por perto e dar-lhe outra chance ou não.

Sem dar minha opinião sobre a ligação, todos chegaram à mesma conclusão: Aaron é um bom técnico e deve ser nosso técnico em 2024. Ele trabalha duro. Os jogadores o respeitam como técnico, querem jogar por ele e vencer por ele. São, para mim, coisas muito importantes. Hal Steinbrenner

Entre os ex-jogadores consultados por Steinbrenner estão os campeões da World Series, Andy Pettitte e Nick Swisher, líderes do clube como o capitão Aaron Judge e o veterano Gerrit Cole apoiaram Boone para continuar como técnico dos Yankees.

O recorde de Aaron Boone

Aaron Boone entra no último ano de seu contrato em 2024, com opção de clube para 2025 com recorde de 509-361 na temporada regular e 14-17 na pós-temporada.

Durante a temporada de 2023, os Yankees tiveram a segunda maior folha de pagamento de toda a MLB, com US$ 278 milhões, e devem ultrapassar o limite de US$ 300 milhões pela primeira vez em 2024, colocando-os em uma situação extremamente terrível se quiserem melhorar seu desempenho. escalações para a próxima temporada.