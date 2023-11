por que informações de novembro não estão no app?

Na última semana, o governo federal concluiu oficialmente os pagamentos de outubro do Bolsa Família. Agora, os olhos dos usuários do programa social se voltam para o mês de novembro. Afinal de contas, estas pessoas querem saber quando os repasses serão feitos, e quais são os valores previstos para depósitos em suas contas.

Nas redes sociais, vários usuários já estão preocupados com a demora no processo de atualização dos dados do app do Bolsa Família. Afinal de contas, é através deste canal que os cidadãos podem conferir quais são os valores e as datas de depósito das liberações.

Quando a atualização será feita?

Entretanto, o fato é que não há motivos para preocupação. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, é natural que as informações sobre os repasses de novembro do programa social não estejam incluídas no aplicativo.

Isso ocorre porque ainda não houve um processamento da folha de pagamentos do Bolsa Família para este mês de novembro. A pasta informa que o plano é concluir o processamento apenas nesta quarta-feira (8).

Considerando o ocorrido nos meses anteriores, é possível afirmar que a atualização das informações do cadastro só devem estar disponíveis ao grande público a partir do próximo dia 10 de novembro, ou seja, uma semana antes do início oficial dos pagamentos do Bolsa Família neste mês.

Datas já podem ser consultadas

Mas mesmo que os dados de novembro ainda não estejam atualizados no app, o fato é que os usuários do programa social já podem conferir as datas dos pagamentos do benefício social em suas contas. Ainda no início deste ano, o governo federal divulgou o detalhamento completo de pagamentos do Bolsa Família para 2023.



Como dito, em novembro os repasses serão iniciados no próximo dia 17, e seguem normalmente até o dia 30, sempre tomando como base o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos de novembro do Bolsa Família:

NIS terminado em 1: 17 de novembro;

NIS terminado em 2: 20 de novembro;

NIS terminado em 3: 21 de novembro;

NIS terminado em 4: 22 de novembro;

NIS terminado em 5: 23 de novembro;

NIS terminado em 6: 24 de novembro;

NIS terminado em 7: 27 de novembro;

NIS terminado em 8: 28 de novembro;

NIS terminado em 9: 29 de novembro;

NIS terminado em 0: 30 de novembro.

Valores do Bolsa Família

Mesmo antes da atualização do aplicativo, também já é possível cravar que os valores pagos pelo Bolsa Família não devem ter uma grande mudança em relação ao que foi pago no mês de outubro.

Assim como nos meses anteriores, os repasses seguirão partindo de uma base de R$ 600, com possibilidade de aumento ou redução de valores de acordo com os adicionais a que cada família tem direito.

Veja abaixo a lista de benefícios internos que serão pagos no Bolsa Família em novembro:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa na família;

Benefício Complementar (BCO): pagamento adicional para garantir que a soma dos benefícios alcance pelo menos R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): valor extra de R$ 150 para crianças de zero a sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Os pagamentos começaram em setembro;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): aplicado em situações específicas para garantir que nenhum beneficiário receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). Esse benefício será pago até maio de 2025.

Atualmente, o Bolsa Família atende pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões do Brasil, segundo dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.