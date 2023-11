Por que Mama Kelce não viaja para Frankfurt na primeira classe? Pergunta candente dos fãs

Travis Kelceo tight end estrela para o Chefes de Kansas Cityestá se preparando para um grande jogo contra o Golfinhos de Miami Na Alemanha. E ele não é o único animado com a viagem. Mãe de Travis, Donna Kelcerecebeu boas-vindas de herói ao embarcar no avião para Frankfurt com outros torcedores do Chiefs.

À medida que a NFL procura capitalizar o crescente interesse pela NFL na Alemanha, eles optaram por trazer o Chefes e Golfinhos a Frankfurt para um jogo muito aguardado. Donna Kelce foi vista no avião vestindo uma jaqueta jeans com o número de seu filho, 87, orgulhosamente exibido. Os fãs não puderam deixar de tirar fotos dela enquanto ela entrava no avião.

Mas o que os fãs estão se perguntando é: por que não Mamãe Kelce viajando em primeira classe? Muitos postaram nas redes sociais: “Não tem como ela não estar na primeira classe”, questionou um, enquanto outros dizem: “A quantidade de gente tirando fotos em todos os lugares que ela vai deve ser chata para ela, meio que se sente mal… e por que ela não está em um jato particular?!Ela está viajando sozinha?

Outro postou: “Taylor está mandando uma mensagem para Travis agora dizendo “você sabe que sua mãe pode usar meu jato a qualquer hora, certo?”

Chiefs lutarão contra Dolphins em Frankfurt

Enquanto o Chefes partiam para a Alemanha na quinta-feira, o Golfinhos de Miami havia chegado a Frankfurt no início da semana. Este jogo é importante para ambas as equipes, já que o Miami está atualmente atrás do Kansas City na classificação da AFC. Os Dolphins vêm de uma vitória sobre o Patriotas da Nova Inglaterraenquanto os Chiefs sofreram uma derrota surpreendente para o Denver Broncos.

Enquanto Chiefs e Dolphins se preparam para se enfrentar na Alemanha, não há dúvida de que os torcedores de lá terão uma surpresa. A decisão da NFL de trazer jogos para a Alemanha para uma segunda temporada mostra o seu compromisso em expandir o esporte internacionalmente.