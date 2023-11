Por que os fãs dos Colts riram por último quando McDaniels foi demitido pelos Raiders?

Tele Invasores de Las Vegas fez uma jogada surpreendente na quarta-feira, demitindo o técnico Josh McDaniels e gerente geral David Ziegler. Embora esta notícia possa ter sido um choque para alguns, Colts de Indianápolis os fãs não puderam deixar de deleitar-se com o momento.

Eles não se esqueceram disso McDaniels concordou em treinar o Colts em 2018, apenas para desistir 9 horas e 35 minutos depois que a equipe fez o anúncio. Foi uma jogada que deixou os Colts lutando para encontrar um substituto, acabando por pousar em Frank Reich.

“McDaniels teve sua chance conosco e estragou tudo”, disse um torcedor dos Colts. “Estamos melhor sem ele.” McDaniels‘mandato com o Invasores foi menos que estelar, com um recorde de 9-16. Apesar disso, ele tinha contrato com a equipe que ainda faltava mais de quatro anos. Os Colts, por outro lado, acabaram tendo uma temporada de sucesso sob o comando de Reich, chegando aos playoffs e vencendo o último jogo contra os Raiders.

“Mostramos a McDaniels o que ele perdeu”, disse outro torcedor dos Colts. “Vencemos a equipa dele e provámos que fizemos a escolha certa com Reich.”

Os fãs dos Colts estão zombando de McDaniels nas redes sociais

Essa não é a primeira vez McDaniels esteve na berlinda. Anteriormente, ele treinou o Denver Broncos por pouco mais de uma temporada em 2009-2010, compilando um recorde de 11-17. Parece que McDaniels tem lutado para ter sucesso como treinador principal na NFL.

Os fãs dos Colts estão saboreando a demissão de McDaniels, vendo isso como carma por sua decisão de desistir de treinar Indianápolis. “McDaniels é um idiota egoísta”, escreveu o colunista Gregg Doyel. “Mas, de certa forma, ele fez um favor aos Colts e à Indy. Acabamos com Reich, que provou ser uma opção muito melhor para nossa equipe.”

“Não vamos mais insistir em McDaniels”, disse um torcedor dos Colts. “Seguimos em frente e estamos focados no futuro. E neste momento, esse futuro parece bastante brilhante.”