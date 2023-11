Por que os jogadores da NFL odeiam jogar no MetLife Stadium? Aqui estão as razões

Facertando o Jatos de Nova York e Gigantes de Nova York no MetLife Stadium nunca é uma tarefa fácil e que muitos jogadores da NFL não gostam, mas não pelo motivo que você imagina.

Na pesquisa anônima de jogadores da NFL de 2023 do The Athletic, o Estádio MetLife ficou em primeiro lugar como o pior local para jogar. A publicação entrevistou 85 jogadores da NFL para chegar a essa conclusão.

O Estádio MetLife obteve 18,4 por cento dos votos como o pior local, com a casa dos Comandantes de Washington, Campo FedExficando em segundo lugar com 13,9 por cento.

Várias razões foram apresentadas para o estádio ser péssimo, com um jogador afirmando: “Os torcedores são horríveis. Tudo naquele lugar é horrível.”

Enquanto isso, outro jogador teve problemas com a grama sintética e disse: “A grama é uma merda e todo o lugar é ruim”.

Isto é algo que será remediado nos próximos anos, à medida que o Estádio MetLife é uma das sedes da Copa do Mundo FIFA de 2026, sendo a mudança para um campo todo gramado uma necessidade para o torneio de futebol.

“Prevejo um dia, minha esperança é que possamos chegar a um dia, em algum momento no futuro, em que possamos ter um campo gramado que possamos manter com duas equipes diferentes e todos os outros eventos que temos”, disse o proprietário do Giants. João Mara disse nas reuniões da NFL em março.

“Acho que podemos chegar lá em algum momento, talvez seja um produto híbrido ou algo assim.”

NFLPA apoia mudança no MetLife Stadium

Enquanto isso, a National Football League Players Association (NFLPA) também instalou grama artificial altamente crítica no Estádio MetLifemas saudou a mudança de volta à grama.

“Os jogadores têm sido claros e claros sobre esta questão e é um bom passo ouvi-los que uma mudança precisa ser feita”, disse a NFLPA em comunicado à ESPN em novembro de 2022.

“A mudança não acontecerá em breve, porém, para os jogadores que correrão maior risco pelo resto da temporada.

“Esperamos que qualquer superfície instalada no próximo ano atenda aos mais altos padrões de segurança e desempenho possíveis”.

Enquanto isso, Estádio Ponta de Flechacasa do Chefes de Kansas Cityfoi eleito o melhor estádio da NFL por 17,9% dos jogadores questionados.