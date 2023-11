Porta da frente de Jillian Barberie quase quebrada no meio da noite

A ex-apresentadora de TV e personalidade da FOX – que costumava trabalhar em “Good Day LA”, entre outras transmissões – documentou as terríveis consequências do que ela diz ter sido um grande estrondo nas primeiras horas da manhã de domingo… que deixou o entrada de seu apartamento destruída.

Assista… Jillian entrou no IG Live logo depois que aconteceu e foi incentivada por seus seguidores/fãs a chamar a polícia – algo que aparentemente não aconteceu com ela imediatamente.

Mais tarde, Jillian explica que ela ainda estava bastante fora de si… mas enquanto tudo isso acontecia – ela levou o público a um passeio e tanto, mostrando como estava bloqueando a porta com os suprimentos que tinha… e até mesmo demonstrando como ela planejava se defender.

De qualquer forma, ela finalmente ligou para o 911 e filmou aquele encontro também. O policial que apareceu fez com que ela fizesse um relatório e disse-lhe para falar com a manutenção pela manhã. O estranho é que, quando examinaram os danos na porta… não havia nenhuma pegada do lado de fora, visto que era isso que JB (e quase todo mundo) suspeitava que fosse – ou seja, alguém a chutando.