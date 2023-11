Desde o vazamento de dados em 2022, o Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, conhecido como Instituto Sigilo, tem estado na vanguarda para proteger os direitos dos ex-beneficiários afetados pelo incidente.

Portal do Instituto Sigilo permite CONSULTA PARA INDENIZAÇÃO do Auxílio Brasil

Recentemente, o Instituto lançou um portal dedicado à consulta da indenização do Auxílio Brasil. Assim, oferecendo aos cidadãos uma maneira de verificar se seus dados foram comprometidos e se têm direito a uma compensação.

A origem da indenização do Auxílio Brasil

Em suma, o vazamento de informações, que impactou cerca de quatro milhões de beneficiários em mais de quatro mil municípios, teve repercussões prejudiciais.

Desse modo, dados confidenciais foram indevidamente compartilhados com instituições financeiras, que os utilizaram para oferecer empréstimos e produtos financeiros, violando a privacidade dos indivíduos afetados.

Em setembro, a Justiça Federal determinou que cada pessoa afetada por questões de segurança relacionadas ao vazamento deveria receber uma indenização no valor de R$ 15 mil. Essa decisão, no entanto, está sujeita a recurso, o que significa que não há garantias absolutas de pagamento dos valores estipulados.

Quem tem direito à indenização do Auxílio Brasil?

Dessa maneira, a sentença proferida pela 1ª Vara Cível Federal de São Paulo estabeleceu que os valores serão destinados aos ex-beneficiários que se enquadram nos seguintes critérios:



Cerca de quatro milhões de ex-beneficiários têm direito a receber R$ 15 mil cada um.

R$ 40 milhões serão destinados aos danos morais coletivos e redirecionados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

Desse modo, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre entidades como a União, Caixa Econômica, Dataprev e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Como consultar a indenização do Auxílio Brasil?

O Instituto Sigilo desenvolveu o portal “Caso Auxílio Brasil” para possibilitar a consulta sobre a indenização do programa Auxílio Brasil.

Assim sendo, para verificar se você tem direito à indenização, é necessário fornecer informações pessoais. Tais como nome, e-mail, CPF e telefone. O acesso ao portal está disponível no site oficial do Instituto Sigilo: link do portal.

Perspectivas sobre o pagamento da indenização

Apesar da decisão judicial, o pagamento da indenização não é garantido através do Instituto Sigilo, pois a instituição não está diretamente responsável pelo processo de pagamento. No entanto, se a decisão for mantida, os afetados pelo vazamento terão que buscar a execução da sentença ao final do processo, possivelmente com auxílio legal.

O Instituto Sigilo, embora não tenha revelado a fonte dos dados vazados, afirma que eles correspondem aos cadastros dos brasileiros no site. Segundo a organização, cerca de 471 mil indivíduos são elegíveis para receber a indenização.

Parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Para simplificar o acesso dos associados ao suporte necessário para receber a indenização, o Instituto Sigilo pretende colaborar com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para registrar advogados em todo o país. Entretanto, essa iniciativa visa facilitar o processo para que os afetados possam buscar assistência legal, se necessário.

De modo geral, o vazamento de dados é uma questão séria que coloca em risco a privacidade e segurança das informações pessoais. Certamente, o lançamento do portal pelo Instituto Sigilo representa um passo importante para auxiliar os ex-beneficiários afetados. De modo a verificar sua elegibilidade para a indenização do Auxílio Brasil e buscar o suporte necessário para garantir seus direitos.

Embora o desfecho do caso ainda esteja sujeito a procedimentos legais, o portal criado pelo Instituto Sigilo oferece uma oportunidade valiosa para que os afetados pelo vazamento de dados do Auxílio Brasil possam verificar sua situação e buscar eventuais compensações. Portanto, a colaboração com a OAB também demonstra um esforço para facilitar o acesso ao suporte jurídico necessário.