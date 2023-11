Possibilidade de ANTECIPAÇÃO de benefício do INSS

Ao longo do período de trabalho, pode ser que o empregado enfrente o procedimento de solicitação de serviços juto à Previdência Social. Seja para obter o benefício do INSS temporário devido a alguma incapacidade ou para finalmente conquistar o direito à aposentadoria, em algum momento isso acontecerá.

Para a satisfação de muitos cidadãos, o sistema tem evoluído e já é viável realizar a solicitação de maneira completamente virtual. Então, para requerer o benefício do INSS, o trabalhador não necessita da assistência da empresa onde está empregado. É factível realizar todo o procedimento de forma individual e descomplicada, desde que tenha o seu cadastro oficializado no Gov.br.

Benefício do INSS que pode ser requerido

Para requerer algum benefício do INSS, é necessário estar na qualidade de segurado. Isso implica contribuir para a Previdência Social ou estar dentro do período de carência, que geralmente é concedido 12 meses após o término do emprego formal.

Através do pagamento das contribuições à Previdência Social, é viável receber benefícios previdenciários que abrangem:

Benefício por Incapacidade Temporária (Auxílio-doença);

Benefício por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por invalidez);

Salário-maternidade;

Diversos tipos de aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão;

Salário-família;

BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Caso deseje saber mais sobre como dar entrada no pedido de aposentadoria pelo INSS, fique à vontade para perguntar.

Como dar entrada no pedido de aposentadoria pelo INSS

Para dar entrada no pedido de aposentadoria pelo INSS de maneira online, o cidadão deve inicialmente assegurar que preenche os requisitos necessários para acessar o benefício. Ademais, deve também reunir todos os documentos que serão solicitados e que precisam ser anexados ao pedido. Seguindo essas etapas, basta:



Você também pode gostar:

Acessar o Meu INSS e clicar em “Fazer login com Gov.br”;

e clicar em “Fazer login com Gov.br”; Informar o número do CPF e a senha de acesso;

Na primeira página, você encontrará um campo de pesquisa onde será necessário digitar o nome do benefício desejado, por exemplo, “aposentadoria”;

Clique no benefício desejado;

O sistema irá mostrar os requisitos necessários para o auxílio. Confirme se você atende a essas exigências;

Informe os dados necessários e anexe os documentos requeridos;

Pronto! Seu pedido será enviado ao INSS.

Lembre-se de que o acesso ao Meu INSS pode ser feito por meio do aplicativo ou diretamente no site oficial. Certificar-se de seguir corretamente esses passos e fornecer informações precisas é fundamental para facilitar o processo de solicitação de aposentadoria.

Como se cadastrar no Meu INSS

Em 11 de abril de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou a criação da plataforma Gov.br. Em julho daquele mesmo ano, a página foi ao ar pela primeira vez e, desde então, tem passado por sucessivas atualizações. Para se cadastrar no Meu INSS e iniciar o processo para obtenção do benefício previdenciário, é necessário possuir um registro no Gov.br.

O objetivo principal é unificar o acesso a todos os portais públicos federais usando o mesmo login. Para aqueles que ainda não têm um cadastro, é possível fazê-lo ao dar entrada no INSS, seguindo estas etapas:

Acesse o Meu INSS e clique em “Entrar com gov.br”;

Informe o número do CPF ou faça o login por meio do seu banco, certificado digital ou outras opções disponíveis;

Caso você ainda não tenha um cadastro, haverá a opção “Primeiro acesso”;

Preencha os seus dados pessoais e informações de contato;

Para aumentar a segurança da sua conta, você pode vinculá-la ao seu banco, inserir uma selfie e realizar outras ações.

É importante destacar que o INSS disponibiliza uma lista de serviços em suas plataformas digitais que podem ser acessados sem a necessidade de fazer login. Assim, facilita o acesso a informações e serviços previdenciários.

Como acompanhar a solicitação do benefício do INSS

É verdade que o INSS enfrenta desafios significativos quando se trata de cumprir prazos para responder às solicitações de benefícios. A lei estabelece um prazo de até 90 dias para a resposta aos requerimentos de aposentadoria. Contudo, infelizmente, algumas pessoas podem enfrentar prazos ainda mais longos devido à alta demanda e à complexidade dos processos.

Atualmente, existe uma fila de espera considerável, com cerca de 1,7 milhão de pessoas aguardando a análise de seus pedidos de benefícios previdenciários. Após dar entrada no INSS, é possível acompanhar o andamento do seu processo, incluindo a solicitação de novos documentos, seguindo estas etapas:

Acesse o Meu INSS e faça o login;

No menu, clique na opção “Meus Benefícios”;

Serão exibidos todos os benefícios ativos e todos os pedidos realizados;

e todos os pedidos realizados; Clique no requerimento que você enviou ao INSS para ver a situação do benefício.

Ficar atento ao status do seu pedido e manter-se informado sobre qualquer documentação adicional que possa ser requerida é importante para agilizar o processo. Dessa forma, dá para garantir que tudo seja resolvido da maneira mais eficiente possível, dadas as atuais dificuldades enfrentadas pelo INSS.