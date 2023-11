Possível running back do comitê vindo para o Dallas Cowboys: É hora de Rico Dowdle?

Tele Dallas Cowboys estão no meio de outra temporada muito forte. Eles estão 6-3 e tem o terceiro melhor diferencial de pontos (+104) no NFL. Eles tiveram alguns obstáculos ao longo do caminho, mas parecem uma equipe bem equilibrada como um todo.

Nas últimas semanas, eles encontraram algo em sua ofensa passageira. Dak Prescott esteve em lágrimas, jogando por 1.082 jardas e 11 touchdowns nos últimos três jogos. Eles foram alimentados à força CeeDee Cordeiro e misturado em outros papéis de apanhadores de passes quando necessário.

Apesar do sucesso aéreo, a história no terreno tem sido completamente diferente. Ao longo daquele período de três jogos, em que os Cowboys marcaram 115 pontos totaisapenas um touchdown passou por seus running backs. E nem foi inicial Tony Pollard quem marcou; em vez disso, era backup Rico Dowdle no quarto período da vitória da semana passada.

Poderia Rico Dowdle roubar os carregamentos de Tony Pollard?

Dowdle parecia ágil, embora fosse principalmente na hora do lixo, e parece que a equipe pode estar tentando pegá-lo mais toques daqui para frente.

James Palmer, da NFL Network, diz que está intrigado com um potencial “rotação” na Semana 11 contra o Carolina Panteras. Ele acredita que envolverá mais Dowdle poderia realmente beneficiar Pollard.

Pollard tem sido uma decepção nesta temporada. Depois que os fãs clamaram por mais toques no explosivo Pollard às custas de Ezequiel Elliott há quatro temporadas, Pollard os recebe este ano e não produz. Ele não marca um touchdown desde a semana 1 e está tendo o temporada menos eficiente de sua carreira de longe.

Parte disso pode ser devido ao cirurgia na perna fora de temporada ele sofreu. Alguns podem ser devido ao mudança de coordenador ofensivo. Também pode ser que Pollard seja simplesmente mais adequado para ser um comitê de volta. Até o próprio redator dos Cowboys, Patrick Walker, acredita que esse poderia ser o caso.

O problema é a expectativa que surge em ser RB1. Pollard agora tem que fazer todo o trabalho pesado e sujo e começa a se desgastar à medida que a temporada avança. É por isso que Dowdle parece muito mais revigorado em suas corridas do que Pollard. A melhor fórmula aqui é tentar levá-los a uma divisão 50/50 ou perto dela ou, melhor ainda, alternar suas largadas para manter ambos atualizados no longo prazo, considerando que seus estilos não são muito diferentes um do outro. Se você fizer isso, verá mais explosividade de Pollard sem sacrificar muito, se houver, de Dowdle.

Treinador principal Mike McCarthy mencionado no início da semana que conseguir mais carregamentos para Dowdle “seria ótimo“, mas que seu foco está em Pollard”como o principal portador da bola“. Veremos se Pollard finalmente consegue partir neste domingo.