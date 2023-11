O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel crucial na vida de milhares de aposentados e pensionistas, garantindo uma fonte essencial de renda.

Possui o cartão do INSS? Confira vantagens exclusivas

É fundamental estar por dentro das últimas novidades em relação aos benefícios oferecidos por essa instituição. Recentemente, foi lançado um novo cartão que oferece descontos especiais, proporcionando vantagens ainda maiores para aqueles que são beneficiários do INSS.

Apesar de ter sido disponibilizado há aproximadamente seis meses, o novo cartão do INSS conta apenas com cerca de 1,3 milhão de beneficiários vinculados, um número bastante inferior ao esperado. No entanto, muitos brasileiros ainda não têm conhecimento sobre as vantagens e facilidades que esse cartão pode proporcionar.

Explorando as vantagens do cartão do INSS

Esse novo cartão visa conceder descontos em uma ampla gama de serviços frequentemente utilizados pela população brasileira, incluindo farmácias, seguros, viagens, cinemas, shows e muito mais. Desse modo, com o intuito de proporcionar uma redução de custos significativa, o cartão busca atender às necessidades e interesses dos beneficiários do INSS.

Como adquirir o novo cartão de descontos do INSS?

De modo geral, para ter acesso ao novo cartão de descontos do INSS, é necessário seguir alguns passos simples:

Baixe o aplicativo “Meu INSS”



É fundamental que o aposentado ou pensionista faça o download do aplicativo “Meu INSS” em seu celular.

Após baixar o aplicativo, realize o login com seu usuário e senha. Em seguida, clique na opção “cartão do beneficiário”.

Ao acessar o cartão do beneficiário, confirme a opção que indica que o cidadão está ciente de que os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code.

Após a confirmação, clique em “Continuar” para concluir o registro no novo cartão de descontos do INSS. Por fim, além desses passos, é possível obter mais informações sobre o cartão através do número oficial do INSS, que é o 135.

Calendário de pagamentos do INSS para novembro

Os pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são agendados de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social), oferecendo datas específicas para os beneficiários que recebem até um salário mínimo.

Para os que possuem NIS terminando em 1, o pagamento ocorre no dia 24 de novembro. Já para os de NIS terminando em 2, no dia 27 de novembro; para os de NIS terminando em 3, no dia 28 de novembro. Por conseguinte, para os de NIS terminando em 4, no dia 29 de novembro; para os de NIS terminando em 5, no dia 30 de novembro; para os de NIS terminando em 6, no dia 01 de dezembro.

Sendo assim, para os de NIS terminando em 7, no dia 04 de dezembro; para os de NIS terminando em 8, no dia 05 de dezembro; para os de NIS terminando em 9, no dia 06 de dezembro. Por fim, para os de NIS terminando em 0, no dia 07 de dezembro.

Salário maior que o mínimo

Por outro lado, para os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo, os pagamentos são feitos em datas diferentes. Dessa forma, levando em consideração os dois últimos números do NIS. Assim, para aqueles com NIS terminando em 1 ou 6, o pagamento é efetuado no dia 01 de dezembro; para os de NIS terminando em 2 ou 7, no dia 04 de dezembro.

Já para os de NIS terminando em 3 ou 8, no dia 05 de dezembro; para os de NIS terminando em 4 ou 9, no dia 06 de dezembro. Desse modo, para os de NIS terminando em 5 ou 0, no dia 07 de dezembro.

É importante que os beneficiários estejam atentos a essas datas para garantir o recebimento adequado dos pagamentos.

Aproveite todas as facilidades proporcionadas pelo novo cartão de descontos do INSS e não deixe de usufruir das vantagens oferecidas. Pois, além de se manter informado sobre os pagamentos para não perder nenhuma data importante.