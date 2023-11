Potencial avanço na greve dos atores? SAG-AFTRA continuará negociações com estúdios

SAG-AFTRA continua negociações com estúdios e plataformas de streaming para tentar acabar com a greve dos atores em curso.

O comitê de negociação do sindicato participou recentemente de uma maratona de sessões para deliberar sobre a última oferta das empresas.

As conversações, que duraram cerca de duas semanas, centraram-se na abordagem de preocupações relacionadas com inteligência artificial (IA) na indústria do entretenimento.

“Após uma reunião na noite de segunda-feira com a AMPTP, o Comitê de Negociação de TV/Teatro passou 10 horas deliberando hoje e continuaremos na quarta-feira”, tuitou o sindicato na terça-feira.

“Agradecemos sua paciência e apoio enquanto terminamos nosso trabalho.”

Um ponto-chave de discórdia tem sido os regulamentos de IA propostos pelos estúdios para artistas do “Schedule F”, que são membros de guildas com altos rendimentos, excedendo os mínimos para regulares de séries e longas-metragens.

Negociações SAG-AFTRA em andamento

A SAG-AFTRA tem se concentrado em fechar possíveis lacunas nas regulamentações de IA para proteger os artistas nos próximos três anos.

A greve, que começou no início de 2023, já vai no seu 118º dia. Ambas as partes estão trabalhando para chegar a uma resolução e espera-se que o sindicato dê sua resposta à última oferta dos estúdios no devido tempo.

A SAG-AFTRA continua empenhada em garantir um acordo justo para os seus membros e está a abordar várias questões, incluindo as relacionadas com a IA, nas negociações.