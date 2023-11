PRAZO FINAL! Trabalhadores podem sacar cota do PIS/PASEP até dezembro; veja se você está na LISTA

O prazo para saque do abono salarial PIS/PASEP está chegando ao fim. Por isso, os trabalhadores que têm direito ao benefício devem ficar atentos para não perder a oportunidade de receber até R$ 1.320 ainda este ano.

A seguir, confira o nosso artigo na íntegra e descubra se você está na lista de quem ainda vai receber a cota do abono. Além disso, veja como consultar o saldo e como fazer o saque do benefício.

O que é o abono salarial PIS/PASEP?

O PIS e o PASEP são uma iniciativa do Governo Federal e se destina para as pessoas que trabalham de carteira assinada e se enquadram nas regras dos programas.

Os trabalhadores da iniciativa privada podem participar do PIS (Programa de Integração Social). Por outro lado, os servidores públicos participam do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

O Governo Federal faz o pagamento do PIS e do PASEP uma vez por ano, de acordo com calendário oficial, e o seu valor equivale ao salário mínimo vigente.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos pagamentos do PIS para os trabalhadores do setor privado. Por outro lado, o Banco do Brasil é quem realiza os pagamentos para os servidores públicos, por meio do PASEP.

Quem tem direito ao benefício?

Para ter direito ao saque anual do abono PIS/PASEP é necessário se adequar nas regras do programa. Assim, podem receber o trabalhador que:

Trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base;

Recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base;

Estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos no ano-base;

Teve os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial.

Além disso, vale ressaltar que não é necessário fazer nenhum cadastro especial para participar dos programas. Isso porque o trabalhador já poderá sacar o valor no seu banco correspondente ao cumprir todas as exigências.

Prazo final para receber o abono em 2023 está acabando

Os trabalhadores que trabalharam de carteira assinada em 2021 têm o direito ao abono salarial este ano. No entanto, o calendário oficial dos repasses já se encerrou e todos os pagamentos já foram liberados.

Aqueles que ainda não movimentaram a quantia poderão fazer o saque até o dia 28 de dezembro de 2023. Após este prazo, o valor referente ao PIS/PASEP voltará para as contas da União, caso o trabalhador não faça nenhuma movimentação.

Como saber se tenho valor a receber do PIS/PASEP?

Os trabalhadores que não sabem se tem direito ao PIS/PASEP este ano, podem consultar o seu saldo de forma simples e prática de diversas formas:

Pelo telefone 158;

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Pelo site da Caixa, no caso do PIS ;

Pelo site do Banco do Brasil, no caso do PASEP;

Nos terminais de autoatendimento, nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas, no caso do PIS;

Nas agências do Banco do Brasil, no caso do PASEP, usando o Cartão Cidadão ou o Cartão PASEP.

Como sacar o abono salarial PIS/PASEP?

Os trabalhadores de empresas privadas devem fazer o saque do PIS na Caixa Econômica. Para isso, o banco oferece os seguintes canais de atendimento:

Nas agências da Caixa, apresentando um documento de identificação com foto;

Nos terminais de autoatendimento ou nas casas lotéricas, usando o Cartão Cidadão e a senha cadastrada;

Na conta corrente ou poupança da Caixa, para os correntistas do banco;

Na poupança social digital, para os não correntistas da Caixa, pelo aplicativo Caixa Tem.

Por outro lado, os servidores públicos podem fazer o saque do PASEP no Banco do Brasil, nos seguintes canais: