Prazo para enviar um lance no leilão da Receita Federal termina HOJE (21/10)

De acordo com informações disponibilizadas pela Receita Federal, o prazo para o envio de propostas de valor no leilão de cargas de mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, está prestes a encerrar-se. Os interessados têm até as 20h desta terça-feira para submeterem suas propostas. Vale lembrar que a etapa de lances será realizada em uma sessão pública virtual.

Nesta fase inicial, os participantes têm a oportunidade de apresentar suas propostas de valor no site oficial da Receita Federal. As propostas são posteriormente classificadas, ordenando-as da maior para a menor, permitindo que, durante o leilão da Receita Federal, os participantes possam dar lances superiores ao maior valor proposto.

A diversidade das mercadorias, provenientes de apreensões e casos de abandono, promete tornar o leilão um evento de interesse para uma ampla gama de compradores. O Aeroporto de Guarulhos, como um importante ponto de entrada e saída de mercadorias no país, torna-se palco para transações que envolvem desde eletrônicos até itens de moda e acessórios.

Variedade de lotes

O leilão que será promovido pela Receita Federal conta com uma diversidade de lotes e oferece oportunidades para uma ampla gama de participantes. Com o prazo para submissão de propostas encerrando-se às 20h desta terça-feira, os interessados têm a chance de competir por conjuntos específicos de mercadorias, variando desde eletrônicos até itens de luxo de alto valor.

Os lotes de leilão mais acessíveis, numerados de 128 a 148, contêm cada um, um iPhone 12 e podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 1 mil. Aqueles que buscam notebooks encontrarão uma opção no lote 41, com valor mínimo de R$ 1.750. Além disso, lotes contendo diversos itens de informática estão disponíveis a partir de R$ 2 mil, oferecendo uma variedade de opções para os entusiastas da tecnologia.

Já para aqueles que procuram itens de luxo, o lote recomendado é o número 10, com um lance mínimo de R$ 1.050.000. Este lote apresenta um relógio de pulso de grife da prestigiada marca Richard Mille, elevando o leilão para além dos produtos convencionais e abrindo espaço para investidores interessados em adquirir itens exclusivos.

Veja quem pode participar do leilão da Receita Federal



O leilão promovido pela Receita Federal oferece oportunidades tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, estabelecendo critérios específicos para cada categoria de participante. No caso das pessoas físicas, é necessário ser maior de 18 anos, estar devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e possuir o selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Já as pessoas jurídicas devem ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o responsável pela empresa ou seu procurador deve possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal. Estes critérios buscam assegurar a integridade e a confiabilidade dos participantes.

Para ingressar no leilão e submeter um lance, os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) entre os dias 6 e 21 de novembro. Em seguida, é necessário selecionar o edital do leilão específico, identificado pelo número 0817600/04/2023 e incluir a proposta. Mais informações sobre o leilão podem ser obtidas nos canais oficiais da Receita Federal.