Prazo para inscrição na reaplicação acaba nesta segunda, 20

Termina nesta segunda-feira (20) o prazo para a inscrição na reaplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com as informações do Ministério da Educação, os candidatos que perderam uma ou duas provas do exame têm até 23h59 de hoje para solicitar uma nova chance.

Inicialmente, o prazo para a inscrição na reaplicação do Enem seria encerrado na última sexta-feira (17), mas o Ministério da Educação decidiu conceder mais três dias para o procedimento. Agora, não há mais indicativos de que uma nova chance será oferecida, de modo que os interessados precisam correr para enviar a solicitação dentro do prazo.

“Os pedidos podem ser enviados até as 23h59 (horário de Brasília), da próxima segunda-feira, 20 de novembro, por meio da Página do Participante. O prazo foi estendido devido ao feriado da Proclamação da República, no dia 15 de novembro”, diz o Inep.

Quem pode pedir a reaplicação

Vale frisar, no entanto, que nem todos os alunos que faltaram a alguma prova do Enem vai poder solicitar uma reaplicação do exame. De acordo com as informações oficiais, apenas alguns grupos poderão ter o direito. São eles:

alunos que faltaram porque estavam com alguma doença listada no edital;

candidatos que tiveram algum problema de logística ocasionada por falha de terceiros;

candidatos que foram alocados para fazer o exame em um local distante por um erro da organização.

Caso a caso

Abaixo, você pode ver a lista de doenças que podem servir de justificativa para que o aluno possa ter uma segunda chance no Enem:

Covid-19;

tuberculose;

coqueluche;

difteria;

doença invasiva por Haemophilus influenza;

doença meningocócica e outras meningites;

varíola;

Influenza humana A e B;

poliomielite por poliovírus selvagem;

sarampo;

rubéola;

varicela.



Em todos os casos listados acima, o candidato deverá enviar também um documento médico comprobatório da existência da doença.

Abaixo, você pode conferir os problemas de logística que podem ser usados como justificativa para a necessidade de reaplicação da prova:

comprometimento da infraestrutura;

falta de energia elétrica no local de prova;

erro de aplicação.

A reaplicação da prova

Segundo informações do Ministério da Educação, as provas do Enem serão aplicadas novamente nos dias 12 e 13 de dezembro. Tratam-se das mesmas datas que serão usadas para a aplicação do Enem PLL, prova direcionada aos brasileiros privados de liberdade.

Para solicitar a reaplicação do Enem, é preciso acessar a Página do Participante. Vale lembrar que cada pedido será analisado de forma separada.

“Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal”, lembra o Ministério da Educação.

Inscrições no Enem

Em 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio conseguiu reverter a tendência de queda que vinha se observando nos últimos anos.

Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem. O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.

Mas é importante lembrar que mesmo que a queda tenha sido revertida em 2023, o fato é que o Enem segue longe dos seus melhores anos. Entre 2014 e 2016, por exemplo, o número de candidatos que se inscreviam para participar da prova costumava ultrapassar a marca dos 8 milhões.

Na noite da última terça-feira (14), todos os estudantes que realizaram o Enem neste ano de 2023 tiveram acesso aos gabaritos oficiais do exame. Assim, eles puderam confirmar quantas questões cada um deles acertou.