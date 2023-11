Não é novidade que os trabalhadores brasileiros anseiam pelo recebimento dos pagamentos do PIS/Pasep. Anualmente, o Governo Federal disponibiliza esses recursos para os trabalhadores aptos.

PIS/PASEP: PRAZO para recebimento está acabando

No entanto, nem sempre os saques são realizados dentro do prazo estabelecido, e quando isso acontece, é crucial agir rapidamente para garantir o acesso a esses recursos.

Prazo para saque do PIS/Pasep 2021

O pagamento do PIS/Pasep referente a 2021 teve início no começo do ano, e o saque é um processo manual, exigindo que o trabalhador faça a solicitação por meio de aplicativo ou presencialmente em agências específicas.

Caso isso não ocorra, o dinheiro retorna para o Tesouro Nacional. Contudo, é importante destacar que os trabalhadores que ainda não efetuaram os saques têm até o dia 28 de dezembro para fazê-lo através dos canais oficiais, dependendo do tipo de pagamento a que têm direito.

Entretanto, se esse prazo não for cumprido, será necessário requerer o pagamento por meio de um processo específico. Em suma, o trabalhador possui um período de até cinco anos após o término do prazo inicial para solicitar os repasses do PIS/Pasep. Portanto, o prazo final para o saque encerra-se no fim de dezembro.

Além disso, o valor a ser recebido já está definido. Sendo assim, trata-se de um valor de R$ 1.320 para os trabalhadores que exerceram suas atividades remuneradas durante todos os meses de 2021. Para os demais, o valor é proporcional ao tempo trabalhado.

Como é calculado o valor do PIS/Pasep?



O cálculo do PIS/Pasep é relativamente simples. Visto que o valor total é de até um salário mínimo. É importante salientar que o salário considerado é o do ano em questão, não o salário-base. Portanto, o valor total do PIS/Pasep deste ano seria de até R$ 1.302.

Em resumo, com o recente aumento do salário mínimo pelo presidente Lula, o valor foi ajustado para R$ 1.320. Dessa forma, os trabalhadores têm direito a um salário mínimo. No entanto, se alguém não trabalhou todos os meses do ano, é necessário multiplicar R$ 110 pela quantidade de meses trabalhados para calcular o valor a receber.

Este é o método de cálculo para o PIS/Pasep 2021 e para qualquer outro ano subsequente. É importante ressaltar que tudo depende dos critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

Confirmação do PIS/Pasep 2022

De forma sucinta, devido à pandemia da Covid-19, os pagamentos do PIS/Pasep sofreram atrasos. Por esse motivo, somente neste ano de 2023 é que o pagamento referente a 2021 foi realizado. Logo, o pagamento do ano de 2022 foi confirmado.

Esse pagamento está programado para o ano de 2024, com um valor de até R$ 1.421. Sendo assim, os repasses serão proporcionais à quantidade de meses trabalhados. Os pagamentos terão início no começo do ano de 2024. Portanto, é fundamental aguardar a publicação do calendário oficial do PIS/Pasep, pois tudo depende dos critérios estabelecidos pelo Governo para verificar as datas específicas de recebimento.

Cuidado com fraudes e golpes que envolvem o PIS/Pasep

O PIS/Pasep é um benefício muito aguardado pelos trabalhadores brasileiros, mas, infelizmente, a sua popularidade também atrai golpistas e indivíduos mal-intencionados que buscam se aproveitar da expectativa em torno desses pagamentos. É essencial estar atento a possíveis fraudes e golpes que envolvem esse programa.

Em resumo, golpistas podem entrar em contato via telefone, e-mail ou mensagens, solicitando informações pessoais, como número do CPF, dados bancários e senhas, alegando serem necessários para liberar o pagamento do PIS/Pasep.

Contudo, o governo não solicita essas informações por esses meios. Além disso, alguns golpistas se apresentam como intermediários capazes de antecipar ou agilizar o recebimento do benefício mediante pagamento de taxas. Uma vez que o processo oficial não requer pagamentos adicionais, sendo assim, é importante ter atenção.