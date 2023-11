O abono salarial do ano-base 2021 está disponível para saque, totalizando um montante de R$ 535,78 milhões nas contas do PIS/PASEP. Este valor foi liberado durante o calendário de pagamentos do primeiro semestre de 2023, proporcionando aos trabalhadores a oportunidade de acessar esses recursos importantes.

ABONO SALARIAL do PIS/PASEP: prazo para SAQUE e consequências após o período estabelecido

Em suma, os trabalhadores que se enquadram nos critérios para receber o abono salarial têm até o dia 28 de dezembro para efetuar o resgate junto à Caixa Econômica Federal (CEF) ou ao Banco do Brasil (BB). Contudo, após essa data, as parcelas não sacadas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), impossibilitando o acesso aos valores.

Quem tem direito ao saque do PIS/PASEP?

Concisamente, para ter acesso ao PIS/PASEP, o trabalhador deve atestar o direito ao abono salarial no ano de referência, neste caso, em 2022. Desse modo, para poder ter acesso ao PIS/PASEP, é necessário cumprir uma série de requisitos específicos.

Primeiramente, é fundamental estar inscrito nos programas do PIS/PASEP por um período mínimo de cinco anos. Além disso, é preciso ter exercido atividades com carteira assinada, seja por um período contínuo de, no mínimo, 30 dias ou de forma não consecutiva.

Outro critério determinante é ter recebido uma remuneração de até dois salários mínimos. Além disso, é essencial que os dados trabalhistas estejam devidamente registrados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Certamente, o cumprimento destas condições é imprescindível para garantir o direito ao recebimento do abono salarial do PIS/PASEP. É fundamental compreender que muitas pessoas se concentram apenas no período trabalhado durante o ano de referência para o pagamento do abono salarial.

Como consultar a data de pagamento do PIS/PASEP?



No próximo ano, em 2024, após a verificação dos trabalhadores aptos realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), será possível consultar de maneira simples e rápida a data de pagamento do Programa de Integração Social (PIS).

Para realizar essa consulta:

Acesse o app Carteira de Trabalho Digital e realize o login através do Gov.br;

No menu, selecione a opção “Abono salarial”;

Por conseguinte, escolha o ano-base 2022;

Confira o valor a receber e a respectiva data de pagamento.

A garantia do acesso ao abono salarial do PIS/PASEP é essencial para os trabalhadores. Assim sendo, é importante cumprir os critérios estabelecidos e ficar atento aos prazos para não perder a oportunidade de receber esse benefício fundamental para muitos brasileiros.

Cuidado com fraudes que envolvem o abono salarial PIS/PASEP

Geralmente, os golpistas tentam enganar as pessoas oferecendo serviços ou prometendo facilidades para o saque do abono. Por isso, obtenha informações apenas de fontes confiáveis, como sites oficiais do governo, instituições financeiras reconhecidas e órgãos responsáveis pelos programas sociais.

Desconfiar de ofertas muito vantajosas

Se alguma oferta relacionada ao saque do abono parecer boa demais, desconfie. Visto que golpistas costumam usar promessas de valores extras ou facilidades exageradas para atrair vítimas.

Não compartilhar informações pessoais

É muito importante que nunca forneça dados pessoais, como números de documentos, senhas bancárias ou informações de cartões de crédito por telefone, e-mail ou mensagens suspeitas.

Consultar diretamente os canais oficiais

Para verificar qualquer informação sobre o abono salarial, use os canais oficiais do governo, como os sites da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, se suspeitar de alguma atividade fraudulenta relacionada ao abono salarial, denuncie às autoridades competentes ou aos órgãos responsáveis pela fiscalização.

Certamente, ao adotar essas precauções, é possível reduzir significativamente o risco de se tornar vítima de fraudes relacionadas ao abono salarial do PIS/PASEP, garantindo assim a segurança e proteção dos seus dados pessoais e financeiros.